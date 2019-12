Sarà molto simile al Festival di Sanremo della Rai ma andrà in onda sulla Mediaset: per Barbara D'Urso sta per aprirsi una nuova avventura.

Barbara D’Urso è pronto per la conduzione di un nuovo programma: secondo alcune indiscrezioni si tratterà di un festival di Sanremo sulla Mediaset. Se il Grande Fratello Vip verrà spostato a settembre, il nuovo festival della Mediaset potrebbe partire già dalla primavera del 2020. Nonostante non si conoscano ancora né i partecipanti, né la location, una cosa è certa: la conduttrice sarà Barbara D’Urso. Infatti, per la donna si tratta del coronamento di un sogno che con la Rai non è mai riuscita a realizzare. Vediamo i dettagli.





Barbara D’Urso, il nuovo programma

Infatti, la conduttrice di Live si è destreggiata per la sua bravura e la Mediaset intende coronare uno dei suoi sogni: la conduzione del Festival tra i più amati dagli italiani.

“L’anno prossimo – si legge sulla rivista Vero – Barbara d’Urso potrebbe condurre non solo il Grande Fratello ma anche una nuova manifestazione musicale che potrebbe essere la versione di Mediaset del Festival di Sanremo. Ancora top secret la location del grande evento”. Non è stato rivelato alcun dettaglio su location o personaggi, ma ciò che è certo è che la conduzione sarà di Barbara.

Non ci sono conferme ufficiali dai social della donna, che ha trascorso il Natale a Madrid, in Spagna, per poi spostarsi in una meta esotica. Per il momento, però, sono stati confermati i suoi tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Anche il Grande Fratello tornerà sul piccolo schermo e Barbara sarà affiancata dall’amico Cristiano Malgioglio.