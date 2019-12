Nella nuova foto pubblicata su Instagram da Diletta Leotta diversi seguaci hanno notato un particolare relativo al suo fisico.

Anche durante le vacanze di Natale Diletta Leotta non ha smesso di condividere sul suo profilo Instagram foto e video dei suoi allenamenti per tenersi costantemente in forma. In uno di questi c’è un dettaglio relativo al suo lato b che non è sfuggito all’occhio attento dei fan.

La nuova foto su Instagram di Diletta Leotta

La conduttrice di Dazn si è recata nella sua terra originaria, la Sicilia, per trascorrere le festività natalizie in famiglia, pur senza il suo fidanzato Daniele Scardina. Tra pranzi, cene e scatti con i parenti, Diletta non ha comunque rinunciato ad allenarsi e a mantenere la sua forma fisica.

Uno degli ultimi scatti condivisi la immortala infatti in palestra, probabilmente a fine allenamento. Ad attirare particolarmente l’attenzione è, come spesso accade, il suo lato b. La fotografia è corredata dalla frase latina “Mens sana in corpore sano“, vale a dire “Mente sana in un corpo sano“.

Frase condivisa dai fan, secondo i quali però pare esserci un ritocco di troppo, forse accentuato dal filtro e dalle luci rosse presenti.

Il suo lato b è sembrato infatti eccessivamente pronunciato, come se l’immagine fosse incappata in qualche clic di troppo al momento del ritocco. Un dettaglio che per alcuni non ha assolutamente guastato la sua bellezza, tanto che moltissimi sono i commenti di complimento a corredo dell’immagine.

“Sei una cosa incredibile“, “Effettivamente come darti torto“, “Una dea“, “Sei bellissima“, “Sei unica” sono solo alcuni degli apprezzamenti espressi da centinaia di utenti che non hanno badato al piccolo particolare.