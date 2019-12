Natale in famiglia per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: insieme al figlio Nathan Falco hanno trascorso le vacanze a Dubai.

La magia del Natale ha colpito ancora: complice le festività natalizie, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono riavvicinati. L’ex coppia (i due hanno divorziato nel 2017 dopo 9 anni di matrimonio) è volata insieme a loro figlio Nathan Falco (9 anni) alla volta di Dubai, come altri colleghi del mondo dello spettacolo, per trascorrere le feste in un clima decisamente più temperato.

Flavio Briatore al momento, stando ai migliori esperti di gossip, è tornato single dopo la fine della sua relazione con la giovane Benedetta Bosi. I due sembra si siano lasciati attraverso un sms. Ma a Dubai, insieme alla famiglia, tutto viene dimenticato. L’imprenditore ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme a Elisabetta Gregoraci e al sorridente figlio Nathan.

Lo scatto è supportato da queste parole: “Buon Natale da me Eli e Nathan Falco @elisabettagregoracireal 😘😘😘😘😘 #billionairedubai🇦🇪 #dubai”. La foto ha ricevuto il commento anche da una delle ex di Briatore, la bellissima modella Heidi Klum, la quale ha inviato un cuoricino.





Gregoraci e Briatore insieme a Natale

Il viaggio di Flavio e Nathan è poi continuato per Nairobi. Se Briatore risulta single, la relazione di Elisabetta con l’imprenditore Francesco Bettuzzi sembr andare a gonfie vele. Ma a Dubai la Gregoraci era in compagnia di tutta la sua famiglia. Insieme a loro, infatti, c’era anche la sorella, Marzia e il marito Antonio, insieme ai loro due bimbi, Gabriel e Ginevra. La showgirl è apparsa sui suoi social in compagnia di tutta la famiglia: lei e l’ex compagno, lei e il figlio, Nathan Falco con i cugini.

Ma d aver colpito particolarmente i fan però è stata la bellezza della sorella.