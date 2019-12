Domenica In, Paolo Fox rivela ai vip il suo oroscopo per il 2020

Le previsioni di Paolo Fox per il 2020: l'astrologo le rivela a Domenica In a 12 vip presenti in studio.

Approfittando della presenza a Domenica In di 12 personaggi dello spettacolo nati tutti sotto segni differenti, Paolo Fox ha rivelato loro le sue previsioni relative all’oroscopo per l’anno 2020.

Oroscopo 2020 Paolo Fox

Tra gli ospiti presenti in studio vi erano Giancarlo Magalli, Elisabetta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francesco Paoloantoni, Sal Da Vinci e Martufello. Per ognuno di loro l’astrologo ha fatto le sue previsioni spiegando l’andamento che avrà il 2020.

Ariete

Il rappresentante del segno dell’Ariete è Sal Da Vinci. Paolo Fox ha parlato del 2020 come di un anno complicato che parte con tanta fatica e tensioni, oltre che lontananze in amore. Si è infatti poco concentrati nelle relazioni, per problemi di lavoro o di altro genere.

Da aprile a luglio però arriverà tanta energia così come contratti e rinnovi da un punto di vista professionale. Si raccomanda di non andare di fretta nel prendere decisioni o fare qualsiasi altra cosa ma di appellarsi sempre alla prudenza.

Toro

I Toro, ha spiegato Fox, sono una risorsa e amano la stabilità nella vita: almeno quando entrano in età matura sono infatti persone che sanno dare garanzie. Con Giove e Saturno favorevoli tra aprile e maggio, arriveranno grandi novità in amore e in casa, come una stabilizzazione o un trasferimento. Il 2020 non sarà un anno di grandi difficoltà ma di rivoluzioni e nuove sensazioni.

Gemelli

Il personaggio del mondo dello spettacolo nato sotto il segno dei Gemelli è Emanuela Aureli. Coloro che sono nati nel suo stesso periodo tendono spesso tendono a credere che l’amore coincida con l’innamoramento, ovvero con la prima fase in cui si sente battere il cuore e si vivono le prime emozioni.

Ma Fox ha ricordato loro che l’amore è costruzione e che dopo l’innamoramento c’è la fase più bella. Il 2020 sarà l’anno in cui dare spazio ai sentimenti e costruire un amore. Quelli che hanno vissuto complicazioni d’amore, lavoro e legali, riusciranno a risolvere questi problemi molti facilmente.

Cancro

Rappresentato da Giancarlo Magalli, Paolo Fox ha spiegato che dentro ogni cancro si nasconde un bambino. Ha poi spiegato che questo segno ha delle particolari fragilità ed emotività che piacciono molto alle donne. Con Giove e Saturno in opposizione all’inizio dell’anno, qualcosa andrà rivisto: magari ci sono cose che non si vogliono fare ma che si è costretti a portare a termine. Aprile sarà il mese più complicato mentre tra maggio e giugno ci sarà un periodo di tregua per risolvere alcuni nodi.

Leone

Il segno di Eleonora Daniele viene ritenuto da Fox molto esigente.

Per coloro che hanno ascendente sagittario il 2020 potrebbe essere ricco di soddisfazioni economiche. Il transito di Venere in primavera permetterà a coloro che sono nati sotto questo segno di fare stragi di cuori. Complessivamente l’anno che sta per iniziare sarà molto buono perché non ci saranno pianeti contrari.

Vergine

Il testimone del segno della vergine è il conduttore Alberto Matano. Paolo Fox ha previsto per lui un grande anno. Sono tante le possibilità messe in campo per i Vergine: l’unico rischio, essendo molto rigorosi, è non mettersi in gioco e restare a casa a rimuginare. Molto bene il lavoro, anche se tra aprile e maggio ci sarà qualche tensione su un accordo specifico.

Bilancia

Paolo Fox ha previsto delle situazioni di dubbio nei primi mesi dell’anno, uniti a preoccupazioni che possono riguardare famiglia e lavoro. La situazione proseguirà fino a febbraio per poi migliorare nella seconda parte dell’anno. Spesso si avrà la sensazione di essere soli nel portare avanti certe imprese e responsabilità perché avete allontanato le persone meno affidabili. A fine 2020 potranno esserci momenti di fortuna che si protrarranno anche per gli anni successivi.

Scorpione

Definito come un segno di una fragilità eccezionale, lo Scorpione conserva questa naturale vulnerabilità. Paolo Fox ha suggerito di tenere sotto controllo un tesoretto nascosto e ha notato come spesso i nati sotto questo segno siano rigidi nelle proprie posizioni, motivo per cui vengono spesso presi male. I primi mesi dell’anno saranno molto importanti per il lavoro mentre agosto e settembre lo saranno per quel che riguarda i sentimenti.

Sagittario

Rappresentato da Martufello , chi appartiene a questo segno si gode la vita ed è caratterizzato da un forte senso di libertà. Paoo Fox ha previsto segnali positivi per quanto riguarda i guadagni. A fine anno ci saranno grandi risultati grazie a Saturno che inizierà un transito lungo e quindi sarà di protezione per chi è nato sotto il segno del Sagittario.

Capricorno

Con Alessandro Haber in rappresentanza, il Capricorno è un segno solitario che sta bene quando sta solo. Avendo Giove e Saturno favorevoli, si è molto determinati a tagliare rapporti inutili e si tende a non concedersi se non ne vale la pena. Il 2020 è un anno importante perché chi aveva un sogno da realizzare potrà farlo. Il Capricorno sarà uno dei segni più forti del prossimo anno.

Acquario

Per l’Acquario, rappresentato in studio da Elisabetta Gregoraci, Paolo Fox ha spiegato che gli ultimi mesi del 2019 sono stati faticosi e pesanti. Allo stesso modo si partirà all’inizio dell’anno con un po’ di fatica, ma con Saturno che si affaccia nel segno verso aprile, maggio e giugno, ci saranno cose da troncare. Ad inizio anno è richiesta un po’ di attenzione alla forma dato che si potrebbe rivedere il proprio rapporto di coppia.

Pesci

Nei primi mesi i Pesci avranno Giove e Saturno favorevoli. Se in coppia c’è competizione, Paolo Fox ha però consigliato di stare attenti. Il lavoro potrebbe essere prodigo di buone notizie nei mesi di settembre, ottobre e novembre, ma il monito è quello di essere sempre sinceri. Questo perch spesso chi è nato sotto questo segno dice bugie. “A volte ne raccontate di piccole non perché siate cattivi, ma per togliervi da imbarazzi”, ha spiegato l’astrologo.