Oroscopo Cancro per gennaio 2020: le previsioni di Paolo Fox

Paolo Fox ha rivelato l'oroscopo segno per segno per il mese di gennaio 2020: ecco le previsioni del segno zodiacale del Cancro.

Il mese di gennaio 2020 permetteranno al segno del Cancro di affrontare situazioni difficili con determinazione: l’oroscopo di Paolo Fox, infatti, rivela momenti importanti. Nonostante Giove e Saturno in opposizione (che faranno nascere alcune polemiche), troverete il coraggio e la forza di proseguire le relazioni. Il rapporto con gli altri, però, è molto difficile soprattutto a causa dello stress. Ci saranno dei momenti di perplessità.





Oroscopo Cancro per gennaio 2020

Paolo Fox ha rivelato le previsioni e l’oroscopo per il mese di gennaio 2020: il segno zodiacale del Cancro vivrà alcune difficoltà nelle relazioni. Le opposizioni di Giove e Saturno, però, verranno affrontate con determinazione e coraggio. Prima parte del mese difficile, ma con il transito di Venere e della Luna nella seconda parte ritroverete la passione.

Vediamo ne dettaglio giorno per giorno come saranno l’amore, la salute e il lavoro all’alba del nuovo anno.

Prima settimana di gennaio

Il primo giorno dell’anno non si apre in positivo: i problemi che vi trascinate dai mesi scorsi sul lavoro, infatti, iniziano a compromettere le relazioni amorose. Vi sentite stanchi e provati. Chi è separato potrebbe serbare rancore anziché pensare a una nuova storia. Le relazioni sono difficili. Dovete trovare la serenità perduta: avete troppi pensieri che ostacolano le situazioni. Weekend sotto tono: state vivendo una situazione di lavoro difficile e avere una “crisi di identità” professionale. Per risolvere il tutto cercate di allontanare i troppi pensieri. Domenica 5 gennaio recuperate energie.

Seconda settimana di gennaio

Evitate gli scontri soprattutto nella giornata di lunedì 6 gennaio; se invece avete una persona da amare e siete ricambiati trovate il tempo giusto da dedicare alla relazione.

La situazione lavorativa è complessa: avrete la sensazione di essere messi da parte ma purtroppo non tutto è facile. Non prendete tutto di petto: state vivendo un momento difficile sul lavoro che si ripercuote anche nelle relazioni. L’annuncio di una nuova collaborazione non sarà gradito. Dal 10 gennaio la Luna transiterà nel segno e questo renderà ancora più complicati i sentimenti. Concedetevi un viaggio per ritrovare la serenità sul lavoro e anche nel rapporto con gli altri. Il fine settimana, però, potrebbe riportare alla luce qualche dilemma d’amore: risolvetelo prima che arrivi febbraio.

Terza settimana di gennaio

Da lunedì 13 gennaio si apre un momento ottimo per viaggiare e scoprire il mondo, allontanarsi dai problemi che continuano a stressarvi sul lavoro. Cercate di mantenere quello che avete costruito in ambito professionale.

Dal 14 gennaio Venere torna nel segno e favorisce i sentimenti. Sarete più aperti anche nelle collaborazioni lavorative. Fate le cose con calma e attenzione alle storie concluse nel passato soprattutto nella giornata di venerdì 17 gennaio. La dissonanza della Luna in tale giornata potrebbe portare qualche complicazione. Fine settimana ricco di passione grazie al transito di Venere e delle Luna: programmate un viaggio. Potete ricominciare un nuovo percorso in amore ma attenzione alle distrazioni.

Quarta settimana di gennaio

Sul lavoro avrete sempre qualche fastidio ma in amore potrebbero nascere nuove opportunità. Sul lavoro potrebbe arrivare una risposta ma voi vorrete cambiare rotta. Mercoledì 22 gennaio con la Luna dissonante occorrerà essere cauti: evitate le dispute e cercate la serenità. Rallentate i ritmi di lavoro ed evitate di fare le ore piccole: la vostra salute ne sarà grata. Vi attraggono le situazioni difficili, ma questo non è il momento giusto per intraprenderle. Nel weekend non avrete più la Luna in opposizione: favoriti i viaggi.

Quinta settimana di gennaio

Gennaio si chiude con la voglia di ritrovare un sentimento, una passione: con la Luna e Venere favorevoli potrete compiere scelte importanti per il futuro. Giovedì 30 gennaio sarà una giornata importante per l’amore: potrete mettere alla prova un sentimento. Per la salute, invece, avrete qualche leggero fastidio: non strafare fino alla fine di gennaio. Non riuscite a dormire e continuate a pensare agli impegni del giorno seguente: rilassatevi. L’ultimo giorno di gennaio, infine, porterà nervosismo e malumore.