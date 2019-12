Oroscopo Gemelli per gennaio 2020: le previsioni di Paolo Fox

Paolo Fox ha rivelato le previsioni delle stelle per il segno zodiacale dei Gemelli del mese di gennaio 2020: vediamo i dettagli.

Gennaio 2020 si apre in modo positivo per il segno zodiacale dei Gemelli: secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox le persone di questo segno vivranno momenti importanti. Sarà un mese di grandi risultati per il vostro segno: potrete godere di un periodo positivo e intrigante in amore. Sul lavoro un’idea innovativa renderà fruttuoso un progetto professionale. Recupererete il denaro perduto a dicembre, ma dovrete essere voi a governare le vostre finanze.





Oroscopo Gemelli per gennaio 2020

Paolo Fox ha rivelato le previsioni e l’oroscopo di gennaio 2020 per il segno zodiacale dei Gemelli. Analizziamo giorno per giorno le date fortunate, come andrà l’amore, la salute e il lavoro. La seconda metà del mese sarà più complessa della prima: l’importante è mantenere la calma e prendersi il tempo necessario.

Se dovete scegliere tra due storie d’amore aspettate febbraio.

Prima settimana di gennaio

La prima giornata dell’anno si apre in positivo rispetto alle scorse settimana di dicembre. In amore se ci sono incomprensioni potrebbero emergere dal 1 gennaio, ma non rivangate il passato. Siete sottotono fisicamente ma in compenso potrete godere di una soddisfazione rispetto ad alcune azioni legali che avete superato. prendere di petto le situazioni non è sempre la scelta migliore. Già dal 2 gennaio in amore si vedranno dei progressi: avete bisogno di una persona loquace che sappia essere positiva. Mentre in amore si parlerà di ripensamenti, sul lavoro vivete una situazione di rilancio. Non perdete la speranza. Il nuovo transito della Luna nel vostro segno (a partire dal primo weekend di gennaio) favorirà la nascita di nuove importanti relazioni sentimentali.

La dissonanza di Marte, però, potrebbe portare agitazione interiore.

Seconda settimana di gennaio

L’Epifania potrebbe portare l’amore nella vostra vita: attenzione, però, all’agitazione interiore. Siete vittime di distrazione e perdita di concentrazione. Sul lavoro nella giornata del 6 gennaio evitate sprechi e investimenti sbagliati. Il 7 gennaio avrete la Luna nel segno e anche Venere sarà favorevole: ciò significa che i sentimenti saranno positivi. Il transito degli atri favorisce anche accordi o contratti di lavoro, ma è importante portare avanti anche i vecchi progetti. Momento di forza anche per la vostra salute. Nel weekend potrebbe essere il momento giusto per chiarire i malintesi in amore, mentre per lunedì 13 gennaio si renderà difficile risolvere alcune situazioni. Le nuove coppie potrebbero vivere momenti di difficoltà, mentre per le relazioni durature i fastidi saranno superati.

fate le cose con più calma, ne gode la vostra salute.

Terza settimana di gennaio

La mattina di lunedì 13 gennaio sarà molto positiva, ma se avete dei nodi da sciogliere in amore fatevi avanti. Giornata in calo nel pomeriggio. Per il 14 gennaio, invece, puntate sulle novità nel lavoro ed evitate i conflitti in amore. Siete piuttosto stanchi in questo periodo. Mantenete la calma, non abbiate fretta. La seconda parte di gennaio si presenterà difficile, ma occorre avere coraggio. Non si escludono nuove chiamate di lavoro. Da giovedì 16 gennaio la Luna sarà di nuovo nel segno: le nuove storie vanno vissute per quello che sono e senza pretendere troppo. Nel weekend, con Mercurio favorevole, si prospettano incontri e conoscenze interessanti. Potrebbero esserci spese impreviste e non programmate ma legate a progetti lavorativi iniziati a dicembre.

Quarta settimana di gennaio

La nuova settimana che inizia dal 20 gennaio si apre all’insegna della pesantezza: cercate di rilassarvi e siate prudenti. Sul lavoro è importante accettare i cambiamenti, ma occorrerà del tempo. Avete voglia di emozionarvi in questo periodo ma vi manca la persona amata per distanza o per necessità. Le nuove storie non sembrano decollare, mentre i vecchi amori ritroveranno la consapevolezza perduta. Per il lavoro potrebbero esserci nel weekend del 24-25 gennaio alcuni spostamenti: se volete cambiare occupazione, però, aspettate febbraio. Rispetto al passato, però, non avete opposizioni in ambito professionale. Domenica 26 gennaio sarete pieni di cose da fare.

Quinta settimana di gennaio

L’ultima settimana di gennaio sarà importante per i single dei Gemelli: potrebbero arrivare incontri importanti. Se sei stato messo da parte questo è il momento giusto per prendere una rivincita. Nel caso di conflitti attendi la seconda metà di febbraio. Se invece dovete fare una richiesta di lavoro attenzione ai documenti. Recupero fisico netto.