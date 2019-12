Nuovo amore per Alba Parietti: l'opinionista infatti racconta ai giornalisti di essere follemente innamorata.

In una lunga e toccante intervista a La mia passione su Rai 3, Alba Parietti ha raccontato di aver trovato un nuovo amore. Senza svelare alcun nome, la donna ha svelato che la persona al suo fianco è davvero speciale. “Credo di essere innamorata” ha anche confessato a Marco Marra, il conduttore del programma. Non sono mancate le frecciatine ai suoi uomini del passato, Franco Oppini, Stefano Bonaga e Christopher Lambert. Ma ora davanti alla Parietti c’è un solo uomo, che rimane avvolto dal mistero.





Alba Parietti, il nuovo amore

Non sono usciti nomi, ma da quanto ha raccontato Alba Parietti su Rai 3, sembra che nella sua vita sia arrivato un nuovo amore. L’ultima storia della conduttrice e opinionista (prima di chiudere i riflettori sulla sua vita privata) è stata quella con Lambert, dopo il ritorno di fiamma del 2017.

Ai microfoni Rai, però, la Parietti ha confessato “di essere innamorata”. “Non sono sicura, in questo momento – ha però chiarito -. C’è una persona che mi piace tantissimo e a cui sto dando il meglio di me, ma non ha ancora visto il peggio. Vorrei essere capace di non tirarlo fuori stavolta”. Dopo un leggero accenno a questo corteggiatore misterioso, Alba ritorna a parlare delle vecchie fiamme: “La parte più oscura di me è affascinante, ma non la consiglierei neanche al mio peggior nemico”.

La conduttrice trova il momento anche per lanciare un’altra frecciatina ai suoi compagni di carriera: Gianni Boncompagni e Pippo Baudo. “Gianni non mi voleva più e si vedeva – ha raccontato -. Gli sono grata per avermi dato una delle cose più belle della mia vita, ma quando Gianni si rompeva di fare le cose si vedeva, l’aria diventava irrespirabile”.”Mi sono sempre dovuta guadagnare tutto con le unghie e con i denti – ha sottolineato la Parietti -.

L’anno dopo il successo di Sanremo da 18 milioni di spettatori feci il DopoFestival. Baudo me ne faceva di tutti i colori ma le nostre litigate piacevano agli italiani e fecero fare il 70% di share”.

Il rapporto con i genitori

Infine, Alba Parietti ha fatto un accenno alla relazione con i genitori: è molto legata a suo padre, un fiero anti-fascista e partigiano. Più complesso è invece il rapporto che ha con sua madre, affetta da una malattia mentale. Nonostante questo, però, l’opinionista commossa ammette: “Adoro mia madre, perché era una donna meravigliosa. Ma aveva una patologia grave, mio padre ha fatto bene a fare le scelte che ha fatto perché all’epoca non c’era altro da fare. Mia madre sarebbe stata curata male, come è stato curato male mio zio che è andato direttamente al manicomio di Collegno ed è rimasto un bambino inerme”.

Alba conserva anche un macigno dentro di lei, dal quale ha voluto liberarsi davanti ai telespettatori: “Non ho fatto quello che un figlio deve fare, non sono stata all’altezza.

Sono scappata da quel dolore, vigliaccamente. Ho un senso di colpa terribile, anche con mia madre. Questa è la mia vera croce, la mia passione”.