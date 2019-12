Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno ormai insieme da due anni. La foto su Instagram fa sorgere dei sospetti: Cecilia è incinta?

La coppia formata da Cecilia Rodriguez, sorella della nota Belen e Ignazio Moser, figlio dell’ex ciclista Francesco Moser, è nata al Grande Fratello Vip. I due sono molto affiatati e viaggiano spesso per il mondo. Per le vacanze di Natale la bella argentina l’ha portato nel suo paese natale. Una foto pubblicata sul profilo Instagram di Ignazio ha scatenato i fans: Cecilia Rodriguez è incinta?

Cecilia Rodriguez incinta: la foto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di trascorrere le loro vacanze natalizie in Argentina, dove la showgirl è nata. Sempre più innamorati, i fans non vedono l’ora di vederli convolare a nozze. La passione tra i due è evidente, uno dei recenti scatti che Moser ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha insospettito i fans.

I due sono in costume da bagno e Ignazio appoggia la testa sul seno della sua bella sorridendo. Con la mano sfiora la pancia dell’amata modella. Questo per i followers è bastato a tempestare di domande i due sul social e lusingarli. Sono in tanti a chiedersi se la Rodriguez sia o meno in dolce attesa eppure non molto tempo fa la sorella Belen aveva detto a Fabio Fazio che Cecilia non si sentiva ancora pronta per sposarsi.

Questa foto sui social lascia ben sperare e sono numerosi i commenti dei fans: “Bebè in arrivo?”, “Congratulazioni”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono innamorati dentro la casa del Grande Fratello Vip quando la modella era ancora sentimentalmente legata a Francesco Monte.

I due hanno iniziato a convivere subito dopo il programma in un appartamento a Milano, hanno da poco festeggiato due anni d’amore e non si sono mai nascosti dal mostrare la loro passione e i viaggi intrapresi. La posa di questo scatto è molto sensuale ma sono tanti coloro che in questa vedono un annuncio imminente.