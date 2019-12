Molte persone (vip e non), nel dichiarare apertamente la propria omosessualità, hanno scelto la TV: tutti i coming out del 2019 in Italia.

Da anni ormai si sente spesso parlare di “coming out“ ma cosa significa esattamente? La traduzione di questo termine indica una “dichiarazione pubblica della propria omosessualità”. Si tratta di un tema caldo in Italia ma sempre più persone stanno trovando il coraggio di parlare apertamente della propria sessualità. Il 2019 ci ha regalato momenti memorabili, tra i quali toccanti coming out.

Italia: i coming out del 2019

L’11 ottobre è la Giornata Mondiale dedicata al Coming Out, un’importante occasione in cui si celebrano le varie identità. Sono tante le persone che in questa data ricordano il momento in cui hanno deciso di non nascondersi più e dichiarare pubblicamente la propria omosessualità o, più in generale, il proprio orientamento sessuale.





Elena Linari

Difensore della Nazionale e dell’Atletico Madrid, la calciatrice Elena Linari ha raccontato di non avere alcun problema nel rivelare la sua omosessualità ma teme di affrontare l’argomento in Italia.

“C’è gente che soffre e qualcuno si lamenta perché ha un figlio omosessuale“, afferma la Linari, sostenendo che l’unica cosa importante quando si ha un figlio, è la sua felicità, indipendentemente da chi sia la persona con cui instaura una relazione.

La calciatrice ha raccontato che quando ha confessato a sua nonna il suo orientamento sessuale, la donna era felice ma preoccupata al tempo stesso per via della mancanza di tutele nei confronti di queste persone.

Elena Linari rivendica il diritto di essere libera, sono troppi i pregiudizi che ruotano ancora attorno al tema e questo porta spesso gli sportivi a nascondersi per paura: “L’Italia non è ancora pronta“

Secondo la donna, l’omosessualità non dovrebbe creare così tanto scalpore al punto da dover essere usata come strumento per attirare l’attenzione sul calcio femminile. La sua battaglia continua ed Elena spera presto di poter dedicare un goal alla sua compagna che vive in Italia.

Francesco De Angelis

Il Campione dell’Eredità, Francesco De Angelis, ha fatto coming out in televisione, durante il programma. La sua famiglia era al corrente della sua omosessualità da quando il ragazzo aveva 16 anni, il fatto non è stato ritenuto particolarmente stupefacente. “Quando ho compilato il foglio con le mie informazioni ho scritto di essere fidanzato con Gabriele“, ha affermato Francesco senza timore. Dopo il suo ingresso a L’Eredità, il conduttore Flavio Insinna ha dichiarato che il concorrente è fidanzato con un ragazzo. Il fatto che Insinna l’abbia detto senza clamore ha stupito piacevolmente il pubblico e lo stesso Francesco.

“La forma più elegante e bella di farlo è semplicemente essere se stessi”, ha dichiarato il ragazzo. La comunità LGBTQ ha visto di buon occhio il fatto che anche il piccolo schermo si sta mostrando più aperto verso le coppie di fatto e le politiche per l’uguaglianza.

Cristian Imparato

Un altro coming out avvenuto in italia è quello di Cristian Imparato, l’ex bambino prodigio scoperto a Io Canto. Era tra i concorrenti della sedicesima edizione del Grande Fratello quando, nel bel mezzo di una discussione nella casa, il ragazzo ha confessato la sua omosessualità. Non ne aveva mai parlato pubblicamente in quanto l’ha sempre considerata una scelta strettamente personale.

“In un contesto così la cosa esce, ma non sarei mai andato da nessuna parte a dire “sono gay” per usarlo come strategia” ha affermato l’ex gieffino parlando con i concorrenti Enrico e Kikò. Sono stati proprio loro ad aprire l’argomento chiedendo, in modo diretto, quale fosse l’orientamento di Cristian. Il giovane spera inoltre di poter diventare padre in futuro.