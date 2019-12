Interrogato sulla sua situazione sentimentale, Gabriel Garko ha lasciato intendere di essere legato ad una persona.

Dopo i continui gossip sul suo conto, Gabriel Garko è tornato a parlare della sua situazione sentimentale, lasciando intendere di essere felicemente impegnato. Come sempre ha fatto sulla sua vita privata, anche in questo caso ha mantenuto il massimo riserbo.

Situazione sentimentale di Gabriel Garko

Alcune voci avevano addirittura voluto che l’attore avesse deciso di sposarsi in gran segreto, notizia smentita a più riprese dal diretto interessato che ha però sempre lasciato il dubbio che ci fosse qualcuno ad occupare il suo cuore. C’era chi aveva identificato questa persona in Gabriele Rossi, con cui però Garko ha dichiarato esserci soltanto una profonda e sincera amicizia. Lo scoop aveva fatto discutere anche riguardo il suo orientamento sessuale, argomento su cui l’attore non ha mai parlato in maniera esplicita.

Dopo tutte queste voci, Gabriel Garko è tornato a parlare della sua vita sentimentale tramite le pagine di un settimanale.

Senza fare il nome della persona che ha conquistato il suo cuore, ha fatto sapere che questo è occupato e felice, aggiungendo che tra lui e l’anima gemella va tutto benissimo. L’ex modello ha poi aggiunto serenamente di non essere turbato dal tanto parlare da parte dei giornali sul suo conto. Ha infatti spiegato che, nonostante continui ad essere sulle pagine delle riviste di gossip, lui se ne sta tranquillo con chi e dove gli pare.

“Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”, ha concluso, facendo quindi dedurre di essere felicemente fidanzato anche se con chi non è ancora dato saperlo.