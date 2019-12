Sì a lavoro e salute, periodo meno favorevole per l'amore dal 15 in poi: tutte le previsioni di Paolo Fox per gennaio 2020 relative alla Vergine.

Paolo Fox ha rivelato le previsioni relative all’oroscopo per la Vergine nel mese di gennaio 2020. Analizzando le categorie di amore, lavoro e salute, vediamo in dettaglio che periodo sarà per coloro che sono nati sotto questo segno.

Oroscopo Vergine gennaio 2020

Complessivamente l’amore funziona nella prima metà del mese, mentre a partire dalla seconda potrebbe sorgere qualche incomprensione. In ambito lavorativo si avrà l’impressione che alcune persone stiano facendo un gioco diverso dal proprio.

Prima settimana di gennaio

Giovedì 2 gennaio sarà una giornata importante per l’amore: la passione si risveglierà e si avrà voglia di are cose nuove. I principali favoriti di influssi astrologici così intensi sono i giovani e le persone in cerca di un partner. Anche il 5 sarà una bella domenica per i sentimenti: un’emozione importante potrebbe nascere o rinascere all’improvviso.

Positivo il momento anche per il lavoro, motivo per cui bisogna approfittare delle occasioni che si presentano.

Favoriti gli studenti, soprattutto nella giornata di lunedì 6 gennaio, precedente al ritorno sui banchi di scuola. Dal punto di vista della salute si sarà stressati nella prima parte della settimana a causa del molto lavoro, ma nella seconda ci sarà una netta ripresa.

Seconda settimana di gennaio

Ancora periodo favorevole per l’amore ma è necessario approfittarne. A partire da lunedì 13 gennaio infatti le coppie che sono in crisi potrebbero trovarsi a dover affrontare le asperità del rapporto. La seconda parte del mese sarà conflittuale da questo punto di vista.

Successo e soddisfazioni nel campo lavorativo, soprattutto mercoledì 8. Importante in questo periodo trovare una soluzione a vecchie discussioni. Energia positiva in arrivo nell’ultima parte della settimana, mentre nella prima bisognerà evitare di strafare per non caricarsi troppo.

Terza settimana di gennaio

Inizia un periodo poco favorevole per l’amore, caratterizzato da conflittualità e scontri che vanno risolti specialmente nelle copie.

Domenica 19 sarà possibile superare un momento di tensione, cosa che vale anche per chi si vuole bene davvero. Da evitare qualsiasi tipo di scontro lunedì 19, soprattutto se si è in cerca di un’occasione per rimettersi in gioco.

Qualche problema da superare anche in ambito lavorativo soprattutto giovedì 16, anche se il momento è adatto a vincere le sfide. Saranno giornate favorite soprattutto per gli artigiani. Forza fisica in rialzo: a parte qualche breve momento di stress, in questi giorni arriverà molta energia.

Quarta settimana di gennaio

Non ancora al top la situazione sentimentale. Per chi ha iniziato da poco a frequentare una persona è probabile che fino a febbraio non ci sia grande feeling e si abbiano molti dubbi. Lunedì 27 e martedì 28 la Luna sarà anche dissonante, cosa che provoca confusione.

Momento importante per chiedere cambiamenti a lavoro e valutare nuove proposte.

27 e 28 saranno giornate piene di cose da fare ed è un buon periodo anche per chi deve superare un esame. Dal punto di vista della salute, questa è una settimana caratterizzata da recupero psicofisico, grande energia e alimentazione sana.