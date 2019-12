L'attore Sebastian Ferrat è morto a 41 anni: è deceduto a causa di una forma di cisticercosi suina, un'infezione batterica.

Lutto nel mondo delle serie televisive sudamericane per la scomparsa di Sebastian Ferrat: l’attore è morto a soli 41 anni, stroncato da un’infezione batterica che si è rivelata fatale. Ha contratto una forma di cisticercosi suina dopo aver consumato della carne di maiale mal conservata, secondo quanto si apprende dai media messicani.

Morto Sebastian Ferrat

Sebastian Ferrat, all’anagrafe Roberto Gonzalez Lopez, è noto in modo particolare per la sua partecipazione a serie televisive come La Bella Y Las Bestias in cui ha interpretato il ruolo dell’antagonista. Il decesso è avvenuto due mesi dopo aver contratto l’infezione, lo scorso ottobre. Da quel momento, l’attore era stato sottoposto a cure nel tentativo di salvargli la vita, all’ospedale di Mexicali. Per volere della famiglia, durante questo periodo non sono state concesse visite ad amici né conoscenti.





I funerali si terranno nella sua città natale (Mexicali, nella Baja California in Messico) il 31 dicembre.