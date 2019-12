Venere favorevole garantirà ottime chance in amore per gli Acquario: tutto ciò che c'è da sapere sull'oroscopo di Fox di gennaio 2020.

Come sarà gennaio 2020 per i nati sotto il segno dell’Acquario lo ha reso noto Paolo Fox svelando le previsioni relative al suo oroscopo. Qui i dettagli analizzando le categorie di amore, lavoro e salute.

Oroscopo Acquario gennaio 2020

Con Venere in questo segno, gli Acquario saranno carichi di energia e pronti ad intraprendere ogni avventura, anche professionale, che possa sollecitare la propria attenzione. In amore si è indaffarati nel tentativo di capire ciò che sta intorno. Bisogna comunque approfittare per darsi da fare e tirare fuori le proprie speranze perché potrebbe presentarsi una persona con il cuore in mano.

Prima settimana di gennaio

Emozioni importanti in campo amoroso con giornate valide per le relazioni interpersonali: peccato che ogni tanto si è distratti dal denaro. Attenzione però a domenica 5 gennaio in cui potrebbero verificarsi piccoli distacchi.

Oroscopo di grande agitazione per quanto concerne il lavoro, dunque bisogna stare attenti a non esagerare con le spese.

Per le finanze non si può infatti parlare di un periodo fortunato. Grande stanchezza per il fisico che richiede un riposo maggiore e un ritrovamento della stabilità.

Seconda settimana di gennaio

Venere rimane favorevole e ciò riporta in primo piano i sentimenti. E’ un momento interessante per le relazioni e per gli incontri. Attenzione però al 12 gennaio: la Luna in opposizione potrebbe generare qualche problema.

Chi sta aspettando soluzioni legali in ambito lavorativo dovrà cercare di trovare una mediazione. C’è il pericolo che si possa vivere qualche momento di stallo e chi ha iniziato da poco un nuovo impiego sarà piuttosto provato. Va meglio invece la salute tranne qualche giornata sottotono, come domenica 12 e lunedì 13.

Terza settimana di gennaio

La Luna non è più opposta, dunque sarà una settimana di passioni ritrovate e incontri speciali.

Inoltre con Mercurio e il Sole nel segno si possono fare grandi scelte con il partner giusto, anche progettare un lavoro da fare insieme. Possibile qualche polemica di troppo domenica 19 e lunedì 20.

Le proposte di lavoro che arrivano in questo periodo non vanno sottovalutate anche se vanno evitate le decisioni lampo. Le prospettive sono comunque migliori rispetto agli ultimi mesi del 2019. La salute è in miglioramento e a parte qualche giornata di stress il cielo è comunque interessante.

Quarta settimana di gennaio

Continua l’ottimo oroscopo per vivere situazioni speciali in amore, soprattutto domenica 26 quando ben tre pianeti si troveranno in questo segno. Si tratta di Luna, Mercurio e Sole, che garantiranno una giornata elettrica ma speciale per i sentimenti. Il 31 potrebbe arrivare un po’ di agitazione perché i progetti che si hanno in mente sono troppi, dunque è bene pensare prima di dire cose che non si pensano.

Sul lavoro non vanno sottovalutati degli incontri che possono rivelarsi molto importanti.

Per alcuni ci sarà un momento di stallo da tenere sotto controllo. La salute torna ad essere caratterizzata a fatica e nervosismo, anche se la serata del 31 sarà positiva.