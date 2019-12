Amore, lavoro, salute: Paolo Fox svela come sarà il mese di gennaio 2020 secondo il suo oroscopo per i nati sotto il segno della Bilancia.

Paolo Fox ha rivelato le sue previsioni segno per segno relative all’oroscopo del mese di gennaio 2020: qui di seguito quelle della Bilancia, fatte tenendo conto delle categorie di amore, salute e lavoro.

Oroscopo Bilancia gennaio 2020

Per tutti coloro che sono nati sotto questo segno zodiacale sarà un 2020 eccellente per rimettersi in pista nell’ambito lavorativo. In amore sarà necessario darsi da fare anche se si è convinti di stare bene da soli: in poco tempo ci si renderà conto avere al proprio fianco una persona sarà importante.

Prima settimana di gennaio

Con la Luna in opposizione, il mese non comincia benissimo dal punto di vista amoroso: non tutto andrà per il verso giusto e alcune cose verranno rese più difficili. Domenica 5 gennaio sarà però una giornata di recupero e per chi cerca l’amore è il momento giusto per agire.

Nel lavoro l’animo è agitato, pertanto è bene aspettare prima di agire impulsivamente e pentirsi in futuro di alcune scelte.

Per ora bisogna accontentarsi di come vanno le cose e aspettare la settimana seguente, dove diverse circostanze cambieranno. La seconda parte della settimana sarà comunque migliore della prima, con la possibilità che arrivino buone opportunità. La salute sarà caratterizzata da un forte stato di agitazione e ansia, che deve essere eliminata in tutti i modi. Dal 6 gennaio si inizierà a sentirsi meglio.

Seconda settimana di gennaio

La Luna è ancora dissonante, motivo per cui le coppie che da tempo non si capiscono devono prestare attenzione, soprattutto giovedì 9 e venerdì 10. Le questioni di carattere economico prendono il sopravvento e questo può portare difficoltà nei rapporti affettivi. Un po’ di positività arriverà lunedì 13, con incontri e chiarimenti.

Bella apertura negli affari in ambito lavorativo, anche se la dissonanza di Giove può provocare qualche dubbio.

Con anche Saturno sfavorevole, ci sono delle questioni da risolvere in cui bisogna mediare. Recupero psicofisico nell’ultima parte della settimana.

Terza settimana di gennaio

L’amore in questo periodo non è al centro dei propri pensieri, e anche questa settimana potrebbe portare con sé problemi e incertezze. Unica eccezione il weekend, che renderà più disponibili nei confronti delle persone che stanno intorno a ai nati sotto questo segno.

Tensioni anche sul lavoro: bisogna cercare di non essere troppo chiusi nei confronti degli altri e cercare di mantenere la calma per evitare litigi. L’inizio della settimana sarà positivo per quanto riguarda la salute, anche se verso il 22 arriverà un momento di nervosismo.

Quarta settimana di gennaio

Giornate pesanti in amore a causa della Luna opposta, che crea agitazione nelle coppie che stanno cercando da tempo soluzioni e genera qualche contrasto che può sfociare in una discussione fastidiosa.

Le situazioni peggiori si avranno il 29 e il 31 gennaio.

Nel lavoro si faranno tante cose nuove, soprattutto per chi ha da poco lasciato un progetto. Alcune scelte importanti andranno fatte ma senza evitare azzardi, soprattutto sotto il profilo economico. Mercoledì 29 capiterà di agitarsi troppo e andrà prestata attenzione nei rapporti con una persona Leone. La forma fisica ha bisogno di più attenzione: mal di testa e fastidi saranno continui e c’è bisogno di ritrovare stabilità.