Amore, salute e lavoro: tutti i dettagli di come sarà il mesedi gennaio 2020 per il segno del Leone secondo l'oroscopo di Paolo Fox.

Paolo Fox ha reso noti i dettagli delle sue previsioni per l’oroscopo di gennaio 2020 relativo al segno del Leone. Di seguito come saranno le giornate, settimana per settimana, di coloro che sono nati sotto questo segno.

Oroscopo Leone gennaio 2020

Non è facile capire quello che accadrà nella prima parte del mese: non bisogna affrettare i giudizi ed è necessario rimandare qualsiasi tipo di prova. Per quanto riguarda l’amore, essendo Venere opposta il consiglio è quello di non essere troppo polemici: la seconda parte del mese sarà migliore della prima. Nell’ambito dell’amore si vivranno dei cambiamenti.

Prima settimana di gennaio

I primi giorni del nuovo possono riportare alla luce qualche problema sentimentale che va risolto al più presto. L’unica giornata positiva è quella di giovedì 2: grazie all’ottima Luna si avrà una bella carica e sarà possibile vincere qualche grande sfida.

Dal punto di vista lavorativo, il periodo non è buono per le affermazioni immediate: bisogna valutare bene le proposte di volta in volta.

Sono giornate di grande stanchezza e agitazione, tanto che anche la salute ne risente: è necessario riposare.

Seconda settimana di gennaio

La situazione in amore migliora mano a mano che ci si avvicina al 13, data in cui termina l’opposizione di Venere. Il sentimento rimane comunque silenzioso ma alcune intese possono rinascere. Inoltre dall’11 la Luna è entrata in questo segno zodiacale, cosa che costituisce un elemento di forza in più.

Continua la fatica nel lavoro, anche se si iniziano ad intravedere delle novità. Non bisogna aspettarsi troppo dagli altri ed è necessario programmare tutto per evitare ritardi nei propri programmi. Lo stress è sempre piuttosto forte ma si avvertono margini di miglioramento per quel che riguarda la salute, soprattutto dal 13.

Terza settimana di gennaio

Le stelle vogliono ritrovare i Leone innamorati e più coinvolti rispetto alla prima parte del mese.

Le coppie che non sono riuscite a realizzare un progetto avranno diverse occasioni in vista di febbraio e marzo. Mercoledì 22 sarà una giornata interessante per i sentimenti: chi è solo deve guardarsi attorno perché entro la fine del mese ci saranno incontri positivi.

A qualcuno capiterà di diventare imprenditore o per recuperare un’idea che era stata messa da parte. Per chi lavora in proprio o vuole allontanarsi da situazioni che non valgono più nulla è un periodo utile. Il consiglio è comunque quello di dormire di più per evitare che stress e poche energie prendano il sopravvento.

Quarta settimana di gennaio

Con Sole e Mercurio opposti, bisognerà far attenzione alla giornata di giovedì 23 gennaio: sarà infatti facile discutere per motivi di soldi anche in casa.

Massima attenzione anche dal giorno seguente quando la Luna andrà in opposizione, cosa che potrebbe generare qualche contrasto.

La fine del mese sarà importante per risolvere vecchi problemi a lavoro. Dal 30 ci saranno poi nuovi progetti per chi è desideroso di iniziare una nuova attività. Con la Luna favorevole si piò anche programmare un incontro importante. In generale si registra un recupero delle energie e un miglior stato di salute tranne che per giovedì 30 quando la testa sarà altrove.