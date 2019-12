Periodo favorevole per amore e lavoro, ma attenzione alla salute: tutti i dettagli dell'oroscopo di Paolo Fox relativo ai Pesci per gennaio 2020.

Paolo Fox ha previsto le caratteristiche del mese di gennaio 2020 per il segno dei Pesci: qui tutti i dettagli relativi a sentimenti, impiego e salute.

Oroscopo Pesci gennaio 2020

L’atmosfera nella vita affettiva sarà contaminata da allegria ed energia. Anche se si sta frequentando una persona da poco, ci potrebbero essere delle importanti novità. Nell’ambito lavorativo, il primo mese dell’anno sarà caratterizzato da concretezza, soprattutto per chi ha un’attività in proprio.

Prima settimana di gennaio

Con la Luna nel segno, ci sono ottime occasioni per affrontare e risolvere qualche contrasto presente a livello affettivo. Se bisogna parlare di questioni importanti, la giornata giusta è domenica 5 gennaio. Giornata in calo invece martedì 7 a causa della Luna dissonante che porta un po’ di agitazione.

Buon periodo anche per il lavoro, che prosegue senza troppi disturbi.

In questi giorni qualcuno discuterà di progetti che dovranno essere gestiti al più presto. Nonostante qualche piccolo calo, la salute e la forza fisica è in aumento.

Seconda settimana di gennaio

È il periodo migliore per l’amore grazie alla positività di Venere che non può che portare un raggio di sole a tutte le relazioni sentimentali. Proprio in questa settimana si potranno fare scelte utili per il futuri.

Le opportunità di lavoro che si presentano ora sono fondamentali per il futuro: in particolare martedì 14 potrebbe venir proposto un nuovo incarico. Recupero psicofisico notevole anche se bisogna ancora fare passi avanti.

Terza settimana di gennaio

La settimana inizia con giornate sottotono nel campo amoroso a causa dell’opposizione della Luna. Da giovedì 16 però le cose miglioreranno e sabato 18 sarà un giorno di forza grazie a Luna e Venere favorevoli.

In questo periodo vanno prese iniziative importanti in ambito lavorativo: se ci sono dei dubbi o delle perplessità è meglio prendere tempo.

Tra sabato 18 e domenica 19 potrebbe infatti arrivare una bella intuizione. Recupero lento ma deciso in salute, anche se verso il fine settimana si potranno avvertire dei fastidi allo stomaco.

Quarta settimana di gennaio

Giornate intriganti per i sentimenti soprattutto con Capricorno e Scorpione. Venerdì 24 sarà il momento giusto per essere sinceri con una persona verso cui si prova interesse. Ottima anche la fine del mese con Venere nel segno e Giove e Saturno favorevoli.

Sul lavoro sono favorite le attività autonome. Le prospettive sono buone e qualcuno potrà ricevere conferme. Un po’ di nervosismo sorgerà il 30 e il 31. Le giornate impegnative causeranno stress e affaticamenti, ma da giovedì 30 torna il recupero.