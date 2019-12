Oroscopo Sagittario per gennaio 2020: le previsioni di Paolo Fox

Ecco le previsioni di Paolo Fox e l'oroscopo per il mese di gennaio 2020 del segno zodiacale del Sagittario: i dettagli giorno per giorno.

Paolo Fox ha rivelato l’oroscopo del segno zodiacale del Sagittario per il mese di gennaio 2020: vediamo le previsioni delle stelle giorno per giorno. L’andamento positivo di Venere nella prima parte del mese vi aiuterà a trovare convergenze tra punti di vista diversi sia sul lavoro sia nelle relazioni. Vi avvicinate sempre di più ad una fase di grande rilancio della vostra vita, lasciate alle spalle un periodo difficile.





Oroscopo Sagittario per gennaio 2020

Il segno zodiacale del Sagittario aprirà il mese di gennaio con molta positività: vi lasciate alle spalle un brutto periodo e aprite a grandi novità. L’oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto il segno del Sagittario apre grandi sorprese: analizziamo il mese di gennaio 2020 dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della salute.

Prima settimana di gennaio

Venere favorevole apre un periodo di grande forza per l’amore e la Luna che non è più dissonante asseconda le vostre emozioni.

Anche sul lavoro, soprattutto i commercianti, riceveranno ottime notizie. Qualcuno potrebbe pensare a un cambiamento di rotta, visto che da un anno state pensando a qualcosa di nuovo. Il primo fine settimana di gennaio potrebbe far tornare alla ribalta un vecchio amore, mentre chi è solo potrebbe vivere grandi emozioni. Per quanto riguarda la salute, infine, ci sono ottimi miglioramenti che proseguiranno nei prossimi giorni.

Seconda settimana di gennaio

Gennaio è un mese importante per il lavoro: se cercate di raggiungere qualche obbiettivo puntate al massimo. Si tratta purtroppo di trattative lunghe che verranno risolte nell’ultima parte del mese. Nelle relazioni avete poca energia, meglio non sprecarla. L’8 gennaio potrebbe sorgere una crisi di coppia che è bene affrontare con coraggio. Venerdì 10 gennaio, invece, è il giorno giusto per mettersi in gioco: potrebbero sorgere nuovi incontri per chi è solo.

Attenzione ai soldi. Entro la prossima primavera potrebbe arrivare anche un cambiamento o una richiesta speciale sul lavoro. Domenica 12 gennaio è una giornata interessante.

Terza settimana di gennaio

Venere inizia un transito polemico da lunedì 13 gennaio: attenzione, però, perché non significa che ostacola le relazioni. Semplicemente potreste desiderare qualcosa di più o essere più esigenti. La situazione attuale comunque promette miglioramenti ed entro la fine della settimana ci saranno sorprese. Inizia anche un recupero di energia a livello fisico. Il 16 gennaio inizia un periodo intrigante per i sentimenti: le coppie che hanno dei progetti da tempo potrebbero subire qualche ritardo. Il lavoro, invece, avrà un picco il 17 gennaio: nuove idee e nuovi contatti entro la primavera 2020. Attenzione a far quadrare bene gli appuntamenti nel weekend.

Quarta settimana di gennaio

Da lunedì 20 gennaio inizia un nuovo transito favorevole della Luna: se c’è stata una separazione in passato, però, abbiate prudenza.

Portate avanti tutte le occasioni disponibili sul lavoro: se siete autonomi il cielo per voi è fantastico. Gli incontri che farete in questo periodo sono importanti per le relazioni e per il lavoro, ma con Venere dissonante siete scontrosi e non vi lasciate andare facilmente. Nel weekend chi deve scegliere tra due storie sarà molto nervoso, mentre soltanto le relazioni forti sopravviveranno a questo periodo funesto. Avete poche energie, limitatevi al necessario. Domenica 26, infine, torna la vitalità al doppio soprattutto in amore: cercate di non strafare.

Quinta settimana di gennaio

Nella chiusura del mese di gennaio il consiglio è di intraprendere un viaggio per dimenticarsi dei problemi e lasciarsi alle spalle le situazioni complesse. Sono momenti di scelte importanti che potrebbero determinare risvolti futuri. Potrete avere giustizia rispetto a una situazione scomoda del passato. Luna e Marte saranno favorevoli il 31 gennaio e favoriranno le relazioni. Opportunità, cambiamenti, novità: tutto questo sarà riservato a febbraio 2020.