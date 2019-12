Paolo Fox ha rivelato le previsioni delle stelle per il segno zodiacale dello Scorpione del mese di gennaio 2020: vediamo i dettagli.

Si avvicina il nuovo anno e Paolo Fox ha rivelato l’oroscopo per lo Scorpione del mese di gennaio 2020: vediamo nel dettaglio le previsioni delle stelle. Il nuovo anno si apre all’insegna della tensione per i nati sotto questo segno zodiacale. Sarà importante soprattutto a gennaio evitare gli scontri con Leone e Toro. L’inizio del 2020 sarà un po’ sottotono: non agite seguendo i pensieri che vi passano per la testa perché potreste scatenare discussioni con i colleghi o con le persone che vi stanno più a cuore. Per i rapporti di cuore non ammettete cedimenti e gli astri non aiutano le vostre curiosità.





Oroscopo Scorpione per gennaio 2020

Gennaio 2020 inizia in modo non troppo positivo per le persone nate sotto il segno zodiacale dello Scorpione: l’oroscopo di Paolo Fox invita ad evitare conflitti.

Settimana per settimana andiamo ad analizzare i giorni fortunati rispetto alle categorie di amore, salute e lavoro.

Prima settimana di gennaio

Il primo giorno dell’anno si apre all’insegna dei conflitti e della tensione: l’invito è ad evitare quindi di mettere in crisi le relazioni lavorative e familiari. Soltanto per il 1 gennaio, infatti, Venere dissonante non aiuta le relazioni e provoca agitazione. In ambito professionale, invece, potrebbe essere il momento giusto per valutare nuove opportunità. Sul versante della salute vi sentite davvero bene. I giorni seguenti, invece, metteranno in luce le relazioni sbagliate e quelle da cancellare. Concedetevi un po’ di riposo dopo giorni di forte stress. Il weekend sarà molto importante soprattutto per chi è solo: le stelle sono molto intriganti tanto nei rapporti quanto sul lavoro.

Seconda settimana di gennaio

Inizia un periodo di grande riscatto: le stelle sono dalla vostra parte e potrebbero portarvi grandi sorprese nel lavoro.

Inutile focalizzarsi sulle discussioni: i nodi da sciogliere si risolveranno da soli. In amore attenzione alle relazioni. Riposatevi e curate voi stessi. Mercoledì 8 gennaio sarà una giornata difficile da gestire: sarete sottotono nelle relazioni, ma pronti alle nuove avventure sul lavoro. State recuperando anche la salute fisica. Nel weekend ricordate di non fare il passo più lungo della gamba: lo sport aiuta a scaricare il nervosismo e lo stress. Domenica 12 gennaio potrebbe nascere un’emozione speciale favorita anche dalla Luna che non è più dissonante. Una scelta sul lavoro potrebbe migliorare il vostro futuro.

Terza settimana di gennaio

Da lunedì 13 gennaio potrete intraprendere delle scelte lavorative che culmineranno in un cambiamento importante verso maggio 2020. Avete voglia di guardare al futuro con speranza e il desiderio anima le vostre giornate.

Per le coppie insieme da tempo il 15 gennaio sorgerà un problema e sarà bene affrontarlo con calma e pacatezza. Per i single, invece, potrebbe nascere un sentimento importante ma attenzione a non lasciarvi andare senza riserve. La seconda parte del mese vedrà un decollo dei sentimenti e delle relazioni. Recuperate piano piano la forza fisica. Domenica 19 gennaio sarà una data cruciale per le coppie che si trascinano da tempo un problema. bel cielo anche per i commercianti e per coloro che lavorano nell’ambito delle relazioni pubbliche.

Quarta settimana di gennaio

Le problematiche si risolvono con il tempo, la saggezza e l’intelligenza: è un momento difficile per lacune relazioni. Sul lavoro potrebbe arrivare un cambiamento inatteso e sgradito già da lunedì 20 gennaio. Se avete in mente un progetto è bene agire al più presto, le stelle sono dalla vostra parte. Periodo buono per chi vuole seguire una cura particolare, attenzione al nervosismo. Venerdì 24 potreste portare alla luce discussioni pericolose per la coppia o per la famiglia. Nel weekend accuserete molta stanchezza sul lavoro: lo stress si farà sentire anche nella giornata di domenica.

Quinta settimana di gennaio

La Luna aiuta le coppie che intendono riconciliarsi. L’ultima settimana di gennaio sarà anche un grande momento per i single: nuovi incontri, nuove conoscenze e nuovi rapporti in vista. Le relazioni sbagliate verranno completamente dimenticate. Male invece per la salute: siete sottoposti a continuo stress, dovete riposare e rilassarvi. Sul lavoro mantenete la calma: il cambio di professione, un nuovo capo o nuovi ingressi tra i colleghi potrebbero portare agitazione. Per il 31 gennaio e gli inizi di febbraio se vi piace una persona invitatela ad uscire. Potete permettervi anche una piccola follia.