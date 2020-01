Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno passato insieme il Capodanno 2020, non sembra esserci aria di crisi tra i due: i dettagli

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno trascorso insieme il Capodanno 2020. I due si sono conosciuti nel famoso dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Si vociferava che ci fosse aria di crisi ma la coppia ha vissuto insieme l’ultimo dell’anno. Il 2020 potrebbe essere molto importante per i due: Riccardo ha chiesto alla sua bella Ida di sposarlo.

Il Capodanno di Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di trascorrere insieme il Capodanno 2020. Le storie pubblicate su Instagram dalla stessa Ida hanno smentito le voci che giravano in merito a una crisi tra i due. La dama di Uomini e Donne ha festeggiato la fine del 2019 e l’arrivo del nuovo anno accanto al suo futuro marito, Riccardo Guarnieri, conosciuto nel parterre del programma di Maria De Filippi.

I due progettano di convolare a nozze, a meno che un colpo di scena non cambi le carte in tavola.

Per questo Capodanno, Ida ha raggiunto il suo uomo a Taranto: la coppia aveva trascorso il Natale separatamente e questo aveva spinto i fans a credere che tra i due ci fosse maretta.

La proposta di matrimonio

Non molto tempo fa, sotto lo stupore di tutta Italia, Riccardo Guarnieri aveva chiesto alla bella Ida di sposarlo. Nonostante l’amore che legava i due, la donna aveva deciso, in un primo momento, di rifiutare la proposta perché insicura sul futuro del loro rapporto. Spesso la coppia si era trovata a discutere per via di alcune divergenze caratteriali, così Ida aveva chiesto del tempo per riflettere.

Dopo poco tempo è arrivato il tanto atteso “sì”. Riccardo ha pazientato e atteso che le acque si calmassero prima di chiederle nuovamente di sposarlo, questa volta lontano dalle telecamere. In quell’occasione, la dama ha accettato, indossando l’anello del fidanzato.