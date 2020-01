Il giovane conduttore Alberto Angela torna su Rai 1 con la terza stagione di "Meraviglie - la penisola dei tesori" da sabato 4 gennaio.

Il 4 gennaio Alberto Angela torna su Rai 1 con la terza stagione di “Meraviglie – la penisola dei tesori“, un viaggio indimenticabile tra le bellezze del territorio italiano. Dopo il successo delle precedenti edizioni, infatti, il conduttore prosegue il suo viaggio tra i patrimoni dell’Unesco inserendo nel programma ospiti speciali. Tra i tanti ricordiamo Roberto Bolle, Carlo Verdone e Arturo Brachetti.





Meraviglie, Alberto Angela torna su Rai 1

Il giovane conduttore di Super Quark, Alberto Angela torna su Rai 1 con la terza stagione di “Meraviglie – la penisola dei tesori” da sabato 4 gennaio 2020. Il nome non è scelto a caso: infatti, il conduttore ha spiegato la concezione personale del termine “meraviglia”: “Sono sempre stato un entusiasta, mi sono sempre appassionato a tutto quello che ho attorno a me.

Quando osservo un’opera d’arte mi soffermo sui dettagli. Cerco di vedere le cose a tre dimensioni”. Da bambino, prosegue ancora, “ascoltavo i racconti di mio papà quando tornava dai suoi viaggi: i luoghi che aveva visto, le scoperte che aveva fatto. La cosa che amavo più di ogni altra era che non si trattava di storie inventate ma di fatti reali“.

Ci saranno tante sorprese per un viaggio imperdibile alla scoperta dei patrimoni artisti e culturali del Bel Paese, alla ricerca dei patrimoni dell’umanità e alla scoperta della storia dell’Italia. Il viaggio di Alberto, infatti, esplorerà le cupole della Basilica di San Marco a Venezia, visiterà la Fontana di Trevi a Roma, le tombe affrescate di Paestum, gli studioli segreti di Palazzo Vecchio a Firenze.

Ci sarà anche la presentazione delle bellezze naturali come la grotta azzurra di Capri, il parco nazionale d’Abruzzo e persino le cime dell’Etna. Ma non finisce qui. Per la nuova stagione, inoltre, sono attesi ospiti di rilievo come Roberto Bolle, Carlo Verdone, Arturo Brachetti, Ottavia Piccolo.

Anticipazioni

Dopo tre mesi di riprese in viaggio tra le bellezze della nostra Italia, Alberto Angela ha rivelato la prima tappa: Capri. “Siamo andati alla scoperta delle ville degli imperatori e in particolare di Villa Fersen, che diede il via alla famosa mondanità caprese” ha spiegato.