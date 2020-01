Anna Falchi si mostra senza veli a Capodanno 2020 in uno scatto che viene direttamente da Miami: la foto

Anna Falchi pubblica su Instagram una foto senza veli in occasione del Capodanno 2020. Attrice, conduttrice televisiva ed ex modella, la Falchi è considerata un sex symbol degli anni 1990 e 2000. Ha recitato in molti film ed è un volto noto della televisione italiana.

Anna Falchi senza veli a Capodanno

Nata in Finlandia, Anna Falchi si mostra sempre più provocante ai suoi fans su Instagram. La showgirl ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno infiammando il social con una foto senza veli. Stesa sul letto dell’hotel di Miami in cui ha festeggiato il Capodanno, la Falchi si è immortalata con indosso soltanto un paio di occhiali a stelle e strisce con il numero 2020.

Alle sue spalle, un grosso specchio le consente di mostrare il lato B con indosso un perizoma rosso fuoco.

Anna Falchi e le foto sensuali su Instagram

Non è la prima volta che la showgirl si mostra senza veli su Instagram. Grande tifosa della Lazio, in occasione della vittoria della sua squadra del cuore contro la Juventus alla Supercoppa italiana, ha postato uno scatto mostrando il suo reggiseno nero di pizzo.

Sempre per ricordare agli utenti la sua passione per i team bianco azzurro, a inizio dicembre ha pubblicato una foto in cui indossava i pantaloncini della Lazio e reggeva una sciarpa della squadra per coprire il seno nudo.

C’è chi apprezza i suoi scatti audaci e chi, invece, non perde occasione per insultarla o ricordarle che “non ha più l’età”. Non mancano i commenti di apprezzamento nei confronti di una sensualissima Anna Falchi.