La foto delle tre sorelle Ferragni in vacanza a Dubai sta facendo il giro del web: a colpire i fan è soprattutto la bellezza di Francesca.

Vacanze di Natale al caldo per la star del web Chiara Ferragni e la sua famiglia. Insieme al marito Fedez e al piccolo Leone, infatti, è partita alla volta di Dubai, accompagnata anche dalle sorelle.

L’influencer più famosa del mondo, ovviamente, ha postato su Instagram una foto mentre si trovava in spiaggia abbracciata alle sorelle Valentina e Francesca. Questo il commento allo scatto: “Ferragni sisters in Dubai”. In poco tempo, i follower hanno sommerso di like e commenti l’immagine.





Chiara Ferragni e le sorelle a Dubai

La pioggia di complimenti però non ha colpito Chiara ma bensì la sorella Francesca, di professione dentista. Sono moltissime, infatti, le persone che hanno scritto il loro commento celebrando la bellezza della sorella Ferragni. Questi alcuni commenti riportati: “Francesca è la più bella”, “Guarda Francesca che sventola, è la mia preferita” e ancora “Francesca è la migliore!!! È bellissima!!”.

In ogni caso la foto ha subito fatto il giro del web, conquistando oltre 650mila like.

Un episodio identico era recentemente successo anche ad Elisabetta Gregoraci, l’ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore. La showgirl era volata anche lei a Dubai con la famiglia per trascorrere qualche giorno di vacanza. Con lei c’era la sorella Marzia, accompagnata dal marito Antonio e dai figli Gabriel e Ginevra. Durante una giornata in piscina, in mezzo al comfort di Dubai, Elisabetta ha pubblicato un paio di foto con la sorella. La bellezza di Marzia ha letteralmente impressionato i fan i quali non hanno esitato a farle i complimenti.