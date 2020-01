Elena Santarelli sta trascorrendo le vacanze alle Maldive e anche in questo paradiso il relax è disturbato dalle continue critiche degli haters.

Elena Santarelli, conduttrice televisiva, attrice, showgirl e ex modella italiana, è stanca delle continue critiche degli haters. La moglie di Bernardo Corradi sta passando le vacanze natalizie alle Maldive con la sua famiglia. I suoi recenti scatti in costume hanno dato adito a tantissime polemiche: secondo gli utenti dei social, la donna sarebbe troppo magra.

Elena Santarelli è stanca degli haters

Elena Santarelli si sta godendo qualche giorno di relax nel paradiso delle Maldive, approfittando del periodo di festa. La showgirl ha pubblicato su Instagram alcune foto in bikini che la ritraggono con il suo fisico statuario, sulla spiaggia.

Questi scatti sono stati fortemente criticati da alcuni haters perché, secondo loro, la donna sembrerebbe troppo magra e questo è un cattivo messaggio per le ragazze che la seguono. Stanca delle continue polemiche e dei giudizi ricevuti, la Santarelli ha pubblicato un lungo post in cui si è sfogata.

“Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio […] Tu – scrive rispondendo a un commento – andresti sotto la foto di una, magari grassa, a dirle ‘oh bella magna de meno che il colesterolo te pare sennò?’ Non credo, inutile dire ‘bella ma mangia’. Scusa, ma non lo accetto proprio”. Non è la prima volta che la showgirl è soggetta a critiche. In passato gli haters si sono scagliati contro al figlio e la sua malattia che, fortunatamente, è stata sconfitta.

Elena Santarelli sostiene che ci siano diversi modi per esporre la propria opinione con gentilezza.