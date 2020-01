Mancano pochi giorni all'inizio del Grande Fratello Vip ma altri quattro nuovi concorrenti sono stati annunciati in queste ore dal programma.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo 8 gennaio su Canale 5, ed ecco che fanno il loro ingresso nel cast ufficiale quattro nuovi concorrenti tutti provenienti dalle passate edizioni del Gf classico. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia saranno infatti alcuni dei protagonisti delle primissime stagioni dello storico programma di Canale 5, tra cui due direttamente dalla prima edizione andata in onda ormai vent’anni fa.

Grande Fratello Vip: i nuovi concorrenti

Visualizza questo post su Instagram SPOILER 🔥💣 Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese… 😏😍 Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 3 Gen 2020 alle ore 6:11 PST



Ad aggiungersi al già nutrito parterre di personaggi del mondo dello spettacolo presente nell’edizione di quest’anno, che sarà condotta per la prima volta da Alfonso Signorini, saranno infatti nientemeno che Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

Salvo Veneziano rimane famoso per essere arrivato secondo durante la prima edizione del Grande Fratello, la stessa in cui partecipava come concorrente anche Sergio Volpini, quest’ultimo soprannominato Ottusangolo dalla Gialappa’s Band per via della sua non proprio proverbiale perspicacia.

Dalla terza edizione arriva invece Pasquale Laricchia mentre Patrick Ray Pugliese fu uno dei mattatori della quarta edizione in cui giunse al secondo posto dietro Serena Garitta.

In seguito Patrick continuò la propria carriera nel mondo dello spettacolo, diventando tra le altre cose anche inviato di Striscia la Notizia.





Gli altri concorrenti

I quattro nuovi partecipanti si aggiungeranno agli altri concorrenti già annunciati e confermati nelle scorse settimane, tra cui Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Pago, Adriana Volpe, Rita Rusic, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Licia Nunez.