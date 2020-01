Ascolti tv 3 gennaio: vince Mara Venier su Rai1 con La porta dei sogni

È Mara Venier a vincere la sfida degli ascolti tv di venerdì 3 gennaio, con il suo La porta dei sogni che totalizza oltre 3 milioni di spettatori.

Nella classifica degli ascolti tv registrati nella serata di venerdì 3 gennaio è Mara Venier a far da padrona con il programma di Rai1 La porta dei sogni, che è riuscito a raccogliere davanti ai teleschermi ben 3.060.000 spettatori con uno share del 14,46%. La presentatrice riesce a battere nella gara degli ascolti anche il film Una tata magica in onda sulla rete rivale di Canale 5. Al di fuori dei grandi poli televisivi, troviamo inoltre il debutto positivo della nuova stagione di Bake Off su Real Time.

Ascolti tv del 3 gennaio

Con la puntata del 3 gennaio – l’ultima della stagione – il programma di Mara Venier supera di poco anche gli ascolti delle due precedenti puntate trasmesse il 20 e il 28 dicembre, consentendo cosi alla Rai di aggiudicarsi gli ascolti del primo venerdì del 2020.

Di risposta invece il film Una tata magica su Canale 5 ottiene 2.729.000 telespettatori e il 12,92% di share.

Al terzo posto come canale più visto della serata troviamo invece Rai2, che totalizza 1.377.000 spettatori con il film Una notte al museo – il segreto del faraone, distanziando di poco la rivale Italia 1 che con Indiana Jones e il tempio maledetto ne conquista invece 1.321.000. Per quanto riguarda lo share tuttavia, è la rete Mediaset a superare la Rai, con 6,56% contro il 6,10%.





Gli altri programmi

A seguire arriva invece Rai3 con il film Tutto quello che vuoi, che guadagna 1.257.000 spettatori e il 5,57% di share distaccando La Repubblica delle Donne – sotto l’albero su Rete 4 che racimola 844.000 spettatori e il 4,46% di share.

Chiudono la classifica La7, che con l’Attimo fuggente arriva a 722.000 spettatori e 3,24% di share; Tv8 con i 718.000 telespettatori e il 3,53% di share di Masterchef Italia 2018 e Nove con i 606.000 telespettatori e il 2,5% di share de I migliori fratelli di Crozza. Si segnala inoltre l’ottima performance della prima puntata della nuova edizione di Bake Off sul canale Real Time, condotta quest’anno da Flavio Montrucchio, che totalizza il l 2% di share con 467.000 telespettatori.