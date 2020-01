L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 gennaio 2020 di Paolo Fox svel quali sono i segni favoriti nei primi giorni del nuovo anno.

Puntuale come ogni sabato, Paolo Fox ha fatto le sue previsioni per l’oroscopo settimanale dal 4 al 10 gennaio 2020. Qui in dettaglio come sarà la settimana per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale Fox 4-10 gennaio 2019

Giorni fortunati per Scorpione, Acquario e Pesci che sono i più quotati, a differenza dei nati sotto il segno della Bilancia per cui sarà un periodo particolarmente difficile.

Ariete

Le incomprensioni in amore aumenteranno se c’è qualche decisione da prendere in merito ad un rapporto nato da poco. Attenzione alle questioni di carattere finanziario o professionale che potrebbero prendere il sopravvento sui sentimenti.

Toro

Giove porterà le occasioni migliori soprattutto nei rapporti con Vergine e Capricorno con cui può esserci un grande feeling. Anche l’Acquario potrebbe presto diventare un ottimo compagno di vita: è tempo di lasciarsi andare ad una passione che avrà il picco in primavera.

Gemelli

Giove non è più in opposizione e per questo l’amore può tornare a essere presente nella propria vita.

Settimana utile per tutte le relazioni nuove, ma anche per chi ha incontrato una persona da poco e vuole portare avanti un progetto importante.

Cancro

Sembra che il lavoro interessi più di tutto il resto e non si abbi tempo per i rapporti interpersonali. Il consiglio è di non tralasciare l’amore solo perché si è scontenti di una situazione vissuta di recente, tanto più che Venere tornerà presto ad essere favorevole.

Leone

Inizio della settimana interessante: ci si potrebbe improvvisamente innamorare di una persona speciale e anche sentirsi più trasgressivi del solito. E’ un periodo utile e propizio per fare progetti legati alla casa e anche chi si è separato sta per togliersi un peso.

Vergine

Gennaio non è un grande mese per le relazioni, ma ciò non vuol dire che non ci sia l’amore.

Forse è il lavoro che porta lontano uno dei due membri della coppia: l’unica cosa sa fare è tenersi distanti dalle complicazioni.

Bilancia

Venere è dalla propria parte, ma chi è nato sotto questo segno finisce per innamorarsi di persone che non hanno nulla di attendibile. Nel campo lavorativo c’è bisogno di riposo: meglio rimandare scelte e decisioni che risulteranno essere difficili da portare avanti.

Scorpione

L’amore potrebbe arrivare all’improvviso e anche chi sta vivendo una crisi di coppia vedrà presto una soluzione. Sarà possibile fare scelte a lunga scadenza con i Capricorno e le discussioni degli ultimi mesi verranno superate.

Sagittario

Bisogna cercare di pensare positivo e puntare le proprie risorse migliori considerando che Venere è ancora favorevole. Va sfruttata la buona fortuna in arrivo durante la settimana per recuperare un rapporto.

Capricorno

Con Giove nel segno si può ricominciare a sperare nelle occasioni, tanto più che anche Saturno e Urano sono favorevoli.

E’ giunto il momento delle grandi decisioni e anche di piacevoli incontri: da tempo il proprio cuore sta cercando nuovi orizzonti.

Acquario

Con Venere a favore, è importante vivere appieno una storia importante anche se qualcuno potrebbe avere delle reticenze. I rapporti duraturi si rafforzano ancora di più e le questioni di carattere legale o economico potranno presto essere superate.

Pesci

I nuovi amori sono sorretti da buone emozioni: con Venere nel segno la settimana seguente, in molti si sono già preparati a vivere un periodo di liberazione. Giornate di grande interesse anche sul fronte lavorativo: entro la primavera sarà possibile vincere una sfida.