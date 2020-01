Moltissimi gli eventi in programma per celebrare il quinto anniversario dalla morte di Pino Daniele: Napoli trasmette le sue canzoni in città.

Il 4 gennaio del 2015 moriva Pino Daniele: a cinque anni dalla scomparsa del cantante, Napoli ha deciso di organizzare un tributo all’artista. Infatti, per l’anniversario sono previsti omaggi, concerti, flash mob e una messa. Le canzoni di “Pinotto” vengono trasmesse nelle vie del paese, nei negozi e per le radio locali in ricordo dell’artista che ci lasciò 5 anni fa. L’organizzazione degli eventi si deve a Nico Musella in collaborazione con Enzo Mautone, cantante degli Esona Ancor, ma anche agli amici e fan dell’artista scomparso.





Napoli, tributo a Pino Daniele

Moltissimi gli eventi in programma per celebrare il quinto anniversario dalla morte di Pino Daniele: Napoli, come tributo, trasmette le sue canzoni per le vie della città. Alle ore 12:30, inoltre, il parroco Salvatore Giuliano celebra la messa in ricordo dell’artista nella chiesa di Santa Maria dell’Aiuto.

Proprio in quella chiesa, infatti, Pino venne battezzato molti anni prima. A seguire, nella zona antistante la chiesa si esibiscono nella Sala di Largo Ecce Homo gli Esona Ancor tribute band.

Prevista anche l’esibizione al pianoforte del maestro Danise pubblicizzata a gran voce sui social con il titolo: “Pino Daniele, I still love you”. L’evento, al quarto anno dall’esordio, si tiene sul lungomare di Napoli. Gli organizzatori del Comune, infatti, hanno spiegato che “proprio su via Partenope più di 40 anni fa Pinotto ha scritto le prime righe di Napule è”. Dalle ore 21 si susseguiranno dunque 38 brani del grande Pino Daniele per raccogliere i fan di un grandissimo artista.

Nella giornata del 6 gennaio, infine, Lina Sastri vuole ricordare Pino Daniele nel concerto dell’Epifania, mentre Monica Sarnelli si esibisce alla Domus Ars di Santa Chiara a Napoli.

Entrambe le location distano pochi pacchi dalla vecchia casa natale del cantante. Il 5 gennaio, invece, tocca a ‘I Quartieri Jazz’, che alle 21.30 si esibiscono a Palazzo Venezia.