Attimi di paura per Luca Zingaretti: l'attore è rimasto coinvolto in un incidente nella Capitale.

Luca Zingaretti è stato protagonista di un incidente mentre si trovava a bordo del suo scooter a Roma. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato investito da un’auto: avrebbe riportato lievi ferite tanto da essere subito tornato a casa.

Incidente per Luca Zingaretti

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti, giunti sul posto per effettuare i rilievi e capire cosa sia successo. Stando alle prime informazioni questo si è verificato in via Cola di Rienzo, nel centro della Capitale. Un’auto avrebbe colpito l’attore che stava viaggiando sulla sua moto che, a causa dell’impatto, è caduto a terra. Il conducente dell’auto coinvolta si è subito fermato per prestare i primi soccorsi alla vittima, che stava bene e ha chiamato lei stessa le forze dell’ordine.

Luca Zingaretti, noto al grande pubblico la sua interpretazione in tv del ruolo del Commissario Montalbano, non ha subito danni rilevanti.

Non è chiaro se si sia recato al Pronto Soccorso per verificare che stesse bene e non fosse successo nulla di grave. In ogni caso dopo poche ore dall’accaduto è tornato a casa sua direttamente in taxi, dato che conferma le sue buone condizioni. Danni più gravi avrebbe invece subito il suo scooter, che secondo quanto trapelato sarebbe andato distrutto.

Intanto gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Prati sono rimasti sul posto, circondando l’area in cui è avvenuto lo scontro e continuando le loro verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.