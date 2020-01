Durante il talk show La Confessione, Paola Barale ha chiarito i motivi della rottura con Gianni Sperti e il presunto flirt con Maria De Filippi.

Paola Barale ha partecipato come ospite nella trasmissione su Nove “La Confessione” e ha chiarito le voci sul presunto flirt con Maria De Filippi. Nel corso del programma condotto da Peter Gomez, l’ex valletta di Mike Buongiorno ha spiegato anche i motivi che hanno portato alla rottura con Gianni Sperti, ballerino ed ex marito della donna. “Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro – ha confessato la Barale -. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità. Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato”.





Paola Barale a La Confessione

Da alcuni anni l’ex valletta de La Ruota della Fortuna è afflitta da un pettegolezzo che si è ormai diffuso. Paola Barale ha voluto chiarire la situazione nel talk show La Confessione.

Il gossip riguarderebbe un presunto flirt dell’ex valletta con Maria De Filippi: “Come è nata questa storia? Mi sono già fatta un’idea – ha spiegato -. Però sono una persona con un senso del pudore molto alto, non mi va di parlare di altre persone che non hanno mai avuto voglia di parlare di questo. All’inizio non capivo”. Paola ha raccontato di non conoscere bene la conduttrice: “L’avrò vista sì e no 10 volte, ma solo in studio – ha aggiunto -. Forse sono andata più volte con Maurizio a pranzo, per parlare di lavoro, ma mai a casa loro”. Ma Paola crede di aver capito da dove sono nate queste voci: “Non dipendeva da me, ma dai comportamenti di altre persone che stavano intorno a me, che lasciavano pensare agli altri che questa cosa fosse vera”.