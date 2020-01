Antonella Fiordelisi risponde alle domande dei fan su Instagram e svela dettagli inediti della sua vita: "Sono stata con Ignazio Moser".

Antonella Fiordelisi risponde ai suoi fan. Su Instagram, la modella e sportiva si è concessa alle domande dei suoi seguaci dando spazio ad alcuni dettagli della sua vita privata. Dalla relazione con Moser per arrivare a Sara Affi Fella, Sabrina Ghio e Giulia De Lellis, la Fiordelisi non ha risparmiato alcun dettaglio.

Antonella senza peli sulla lingua

Antonella Fiordelisi dà spazio alla sua vita privata. Su Instagram, tramite l’apposita funzione messa a disposizione dall’applicazione, la bella modella ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. Un’occasione per farsi conoscere anche da chi non la segue assiduamente, dove si è dato spazio al passato, presente e ai commenti sulle colleghe. Dopo una breve crisi nata da un tradimento, la Fiordelisi ha ricominciato a frequentare Francesco Chiofalo, da qui le prime domande dei curiosi che hanno chiesto con quanti ragazzi fosse stata fidanzata: “Sono stata fidanzata con due ragazzi.

Ne ho frequentati quattro, cinque. Ci siamo capiti insomma”. Un passato dove ci sarebbe anche stata una relazione con un ex concorrente del “Grande Fratello Vip” e ciclista. “Il ragazzo più alto con cui sei stata?”. Ignazio Moser, l’attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez, facendo intendere quindi che abbia avuto anche una relazione con quest’ultimo, anche se non è dato sapere a quando risalirebbe la cosa.

Chi è Antonella Fiordelisi

Antonella, oltre che modella, è anche una sportiva. Concorrente dell’edizione del 2017 di Temptation Island con il ruolo di tentatrice, lì si avvicinò molto a Nicola Panico, facendo vacillare la relazione che l’uomo aveva con Sara Affi Fella. Proprio su quest’ultima, durante il botta e risposta Antonella è intervenuta: “Non ho più avuto modo di confrontarmi con lei, ma l’ho vista a un evento quest’estate dove ci siamo salutate e basta.

Sicuramente io le stavo antipatica un po’ per la situazione che si era creata all’interno del programma. Comunque dal vivo rende di più”. Non ha poi risparmiato la sua su Sabrina Ghio, definendola “pettegola, invidiosa e patetica”, accusandola di aver scritto sotto un articolo di smettere di seguire sui social lei e Francesco Chiofalo. E su Giulia De Lellis? “L’ho conosciuta tre anni fa ad ‘Avanti un altro vip’. Stava con me in squadra. Molto, molto umile e carina”.