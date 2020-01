Fedez, malore in vacanza a Dubai: “Ha urlato tutta la notte”

Brutta notte per Fedez, colpito da un'indigestione. A raccontare la vicenda è stata la moglie su Instagram.

Brutta disavventura per Fedez e Chiara Ferragni, in vacanza a Dubai con tutta la famiglia. Il rapper sarebbe infatti stato colpito da un malore nella notte, cosa che lo ha costretto a restare un giorno chiuso in hotel con una flebo attaccata al braccio. A darne notizia sono stati gli stessi Ferragnez, che, come sono soliti fare, hanno condiviso anche questo momento con i loro follower: “Ha urlato tutta la notte” ha detto Chiara in una Instagram Stories mostrando il marito sul divano ancora visibilmente indebolito.





Fedez: il malore a Dubai

Una vacanza da sogno disturbata da un malore. È quanto accaduto a Fedez e Chiara Ferragni che per i giorni di Capodanno hanno deciso di raggiungere Dubai con tutta la famiglia. Il rapper, secondo quanto riferito dalla stessa coppia sui social, avrebbe accusato un’indigestione nella notte, costringendo la moglie a chiamare i soccorsi dell’albergo.

Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e per Fedez i medici hanno valutato solo la somministrazione di una flebo e una giornata di riposo. I primi a rassicurare i fan sono stati proprio i diretti interessati che avrebbero sdrammatizzato la situazione sui social.

“Ha urlato tutta la notte”

“Fede ha avuto un’indigestione – ha esordito l’influencer su Instagram inquadrando il marito con una flebo al braccio -. Ha urlato tutta la notte cose come “Basta”. Io gli dicevo che doveva vomitare per sentirsi meglio, ma lui mi urlava che non dovevo dirgli queste cose“. La Ferragni non ha perso occasione di prendere in giro il marito per il tono drammatico con cui ha vissuto il momento e la storia si è conclusa tra le risate, segno che l’allarme per le condizioni del rapper è rientrato.