Una foto condivisa da Ivana Mazova ritrae il fidanzato Luca Onestini a torso nudo: un particolare non è passato inosservato.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, conosciutisi nella casa del Grande Fratello e da allora diventati inseparabili. I due hanno trascorso il Capodanno 2020 sulle Dolomiti e come sempre non hanno mancato di condividerne i momenti sulle loro Instagram stories. Tra queste, ce n’è una che non è passata osservata ai fan della coppia.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: la foto

Dopo aver trascorso le vacanze natalizie in famiglia, hanno deciso di trascorrere gli ultimi giorni dell’anno in provincia di Bolzano. Cene, paesaggi innevati, piste da sci ed escursioni: Luca e Ivana hanno postato sui loro profili social tutti i dettagli della loro vacanza in cui hanno festeggiato anche il compleanno dell’ex tronista. Per questa occasione la compagna ha condiviso uno scatto corredato dalla dichiarazione d’amore “Oggi è un giorno importante perché mi ha regalato te”, con il conseguente augurio.

Ma a fare scalpore tra i seguaci è stato in particolare uno scatto postato sulle Instagram stories di Ivana.

La modella ha fotografato il fidanzato mentre si trovava a torso nudo in bagno davanti ad uno specchio, probabilmente dopo essersi fatto una doccia. Non è sfuggito agli utenti un dettaglio fin troppo evidente, che ha dato adito ai commenti più piccanti e maliziosi sulla “felicità” di Luca.

A rincarare la dose si è messa anche la frase che l’ex gieffina ha messo a corredo dell’immagine, vale a dire “La mia vista dal letto non è niente male“.