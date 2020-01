Sanremo 2020, Amadeus rivela due big a sorpresa alla Lotteria Italia

Amadeus è pronto a svelare i due nomi a sorpresa dei big in gara a Sanremo 2020, che verranno annunciati alla Lotteria del 6 gennaio.

A poche ore dallo stop della Rai alla partecipazione di Rula Kebral a Sanremo 2020, arriva un altro colpo di scena: Amadeus svela i nomi di due big a sorpresa. Nel corso della speciale Lotteria dei Soliti Ignoti di lunedì 6 gennaio il conduttore rivela l’intero gruppo dei big in gara. Nella serata, alla presenza di tutto il cast di Sanremo 2020 non mancherà la sorpresa per gli ultimi due nomi che Amadeus ha tenuto segreti fino all’Epifania. Di chi si tratta?





Sanremo 2020, due big a sorpresa

Amadeus è pronto a svelare i due nomi mancanti dei big in gara a Sanremo 2020: si tratta di una sorpresa che il conduttore ha riservato per il 6 gennaio. Infatti, in occasione della Lotteria dei Soliti Ignoti, Amadeus rivela la presenza di altre due figure al Festival.

C’è attesa e trepidazione: sul web in molti hanno già ipotizzato di chi si potrebbe trattare. Tra i nomi più quotati, infatti, spunta Massimo Ranieri, che potrebbe esibirsi con un inedito scritto da Domenico Modugno. Altri, invece, hanno pensato a un ritorno di Al Bano e Romina Power, i loro nomi farebbero grande clamore.

Per il momento, inoltre, sono stati confermati i 22 concorrenti del Festival di Sanremo 2020: Marco Masini, Alberto Urso, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù. Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi e Riki.