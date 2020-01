Amadeus ha presentato ufficialmente i 24 concorrenti che parteciperanno al 70esimo Festival di Sanremo con le relative canzoni.

In diretta a “Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia” Amadeus ha annunciato i nomi dei 24 concorrenti che si sfideranno sul palco di Sanremo 2020: costoro hanno rivelato anche i titoli delle canzoni con cui si sfideranno per la vittoria della 70esima edizione del Festival della canzone italiana.

Titoli delle canzoni di Sanremo 2020

Il conduttore ha scelto lo speciale del suo programma dedicato alla Lotteria Italia per dare l’annuncio ufficiale dei big in gara, già circolati nei giorni precedenti. Il primo a giungere sul palco è stata la coppia Morgan-Bugo che si presenterà con la canzone “Sincero“.

Poi è stata la volta di Alberto Urso, vincitore di Amici, talent show di Maria de Filippi, che giungerà all’Ariston con “Il sole ad Est“. Egli è uno dei tanti giovani che parteciperà a Sanremo, in linea con la volontà di rinnovamento più volte decantata da Amadeus.

Poco dopo lo stesso ha chiamato Tosca che sfiderà gli altri concorrenti con il brano “Ho amato tutto“.

Contestualmente alla sua presentazione, il suo conduttore ha anche raccontato un aneddoto relativo alla chiamata con cui le ha annunciato la sua partecipazione al Festival. “Ho dovuto convincerla per due giorni che non era uno scherzo!“, ha affermato ridendo.

A seguire è giunta Rita Pavone, la cui canzone si intitola “Niente (resilienza 74)“. La cantante ha affermato di aver partecipato per l’ultima volta a Sanremo nel 1972 ricordando il brano con cui si presentò. Lei e Tosca fanno quindi salire a 24 il numero dei concorrenti in gara, che inizialmente si pensava essere pari a 22. L’annuncio della cifra precisa è avvenuta all’inizio della puntata ad opera di Amadeus.

Costui ha poi chiamato Piero Pelù che parteciperà al Festival per la prima volta con la canzone “Gigante“.

Queste le parole che ha accompagnato all’annuncio: “La dedico al mio nipotino di 3 anni e a tutte le persone che hanno voglia di rinascere ogni volta“.

Arrivati poi Elodie che canterà il brano “Andromeda” e Le Vibrazioni che saliranno sul palco con “Dov’è?“. Dopo un anno di tour consecutivo in Sudamerica e numeri da record sui social ha in seguito fatto il suo ingresso Riki, anch’egli ex vincitore di Amici. La sua canzone sarà “Lo sappiamo entrambi“.

Già sul palco lo scorso anno in coppia con Daniele Silvestri, tornerà poi a Sanremo il rapper Rancore con il brano “Eden“. Presente anche Elettra Lamborghini che canterà “Musica e il resto scompare“. Per lei sarà la prima volta a all’Ariston.

Dopo aver vinto Sanremo giovani nel 1990 e Sanremo nel 2004, tornerà poi Marco Masini che con “Il confronto” celebrerà i 30 anni di carriera.

Nel teatro ligure anche Levante con “Tiki Bom Bom“, Achille Lauro con “Me ne frego” e Paolo Iannacci con “Voglio parlarti adesso“.