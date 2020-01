Tutto sugli ospiti di "C'è posta per te", da Giulia De Lellis a Johnny Depp: Maria De Filippi è pronta a dare il via alla nuova edizione 2020

In una settimana ricca di appuntamenti televisivi dopo la pausa natalizia, molte saranno le novità per i telespettatori di Mediaset. Martedì 7 gennaio tornerà infatti la nuova edizione de La Pupa e il Secchione con Paolo Ruffini su Italia 1, in una inedita versione che si prospetta davvero divertente. Mercoledì 8 gennaio sarà poi la volta del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5, che vedrà il debutto come conduttore di Alfonso Signorini. Mentre venerdì 10 ci sarà Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci sulla concorrente Rai Uno, sabato 11 avverrà invece il grande ritorno di C’e posta per te di Maria De Filippi.

C’e posta per te: le novità

La signora della tv commerciale ha del resto sempre definito C’e posta per te come il suo programma preferito.

“È la trasmissione che mi costa di più in termini di energia e concentrazione. Ma è anche quella che mi dà più soddisfazioni”, ha di fatto ammesso la moglie di Maurizio Costanzo. Non si tratta però solo di una questione di ascolti. Per Queen Mary riuscire a riportare la pace tra persone che non si parlano da anni è motivo di orgoglio. “È una specie di servizio pubblico dei sentimenti”, ha precisato ancora la conduttrice.





Ma quali saranno gli attesi ospiti della nuova stagione di C’e posta per te? Per la gioia dei loro molti fan, vedremo presto dietro la busta niente meno che Giulia De Lellis e Giulia Michelin. Ci saranno poi anche grande attori, come Johnny Depp e Antonio Banderas. A scatenare i patiti e le patite di calcio farà anche la sua comparsa l’ex capitano Francesco Totti, tornato di recente al centro del gossip per via delle sue “vacanze a scrocco”.