Elisabetta Canalis fa incetta di like sui social per via di uno scatto in intimo: la foto amarcord dell'ex velina di "Striscia la Notizia"

La sempre bellissima Elisabetta Canalis ha deciso di condividere nelle scorse ore una foto su Instagram cha ha scatenato una sequela di like. Abituata a innumerevoli condivisioni e commenti positivi, l’ex velina di Striscia la Notizia ha dunque aperto, per così dire, la propria scatola dei ricordi. Rigettandosi pertanto in un passato relativamente recente, l’attrice ha pubblicato uno scatto stratosferico, fatto qualche anno fa dal fotografo Giovanni Gastel.

Elisabetta Canalis amarcord

La modella ha quindi accompagnato l’immagine con una didascalia piuttosto esplicativa: “Da quella zona oscura chiamata scatola delle fotografie”. Nello scatto in questione, la moglie del chirurgo americano Brian Perri appare in tutta la sua avvenenza in intimo bianco.





Adagiata sensualmente su un letto matrimoniale dalle lenzuola candide, l’ex fidanzata di George Clooney ha scatenato i commenti anche di molte sue colleghe.

La soubrette Federica Nargi e la fashion blogger Chiara Biasi, per esempio, hanno espresso tutta la loro ammirazione per lei. Ma ovviamente non sono mancanti i post dei suoi moltissimi follower, che l’hanno definita “l’unica e la sola” nonostante i diversi anni passati. Per Elisabetta Canalis il tempo sembra essersi in effetti davvero fermato. Tra ieri e oggi non ci sono pressoché differenze, se non che l’ex protagonista di “Carabinieri” ha cambiato vita trasferendosi in America e diventando mamma della splendida Skyler Eva. A 41 anni compiuti, l’ex velina resta ancora oggi un vero mito per tanti, sia tra i più che tra i meno giovani!