Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha confessato a cuore aperto il desiderio di essere nuovamente padre: un quarto figlio da Ilary Blasi?

Francesco Totti, mitico ex capitano della Roma, è stato di recente ospite della fiera della piccola e media editoria tenutasi a Roma. Nell’occasione il bomber ha confessato di essere pronto a diventare nuovamente padre, nonostante abbia già tre figli insieme alla notissima compagna Ilary Blasi. Nel suo intervenuto alla presentazione de La storia del calcio in 50 ritratti di Paolo Condò, Totti ha così parlato non solo della sua carriere, ma anche di qualche novità in merito alla sua vita privata. Ecco dunque che è emersa preponente la sua voglia di allargare la famiglia, manifestando il desiderio di un possibile quarto figlio. “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere e mi ha fatto capire tante cose”.

Francesco Totti di nuovo papà?

Così Francesco Totti ha commentato la propria compagna di vita, verso la quale non ha mai nascosto di provare un sentimento davvero profondo.

A proposito invece dei piccoli di casa, incalzato da Walter Veltroni, il “pupone” ha parlato di Cristian, il primogenito della popolare coppia. “Ha 14 anni e ha un suo sogno. Per fortuna ha un papà che sa già cosa ha passato. Lo indirizzerò verso la strada giusta, ma non starò a dirgli cosa deve fare”. Così ha dunque precisato Totti, papà anche di due splendide bambine: Chanel nata nel 2007 e Isabel nel 2016. Nel contempo, per l’ex capitano non mancano i progetti. La scorsa estate erano già emerse voci in merito alla sitcom “Casa Totti”. Tra risate e aneddoti sicuramente divertenti, le puntate, che vedremo prossimamente, faranno di certo impazzire i fan di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.