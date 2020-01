Diversi italiani si sono dimenticati di riscuotere i premi vinti alla Lotteria Italia: il totale delle dimenticanze dal 2002 ammonta a 29 milioni.

Dal 2002 al 2018 una serie di premi vinti alla Lotteria Italia per un totale di 29 milioni di euro sono stati dimenticati e mai riscossi. Uno di questi, nell’edizione 2008/2009 era il primo della categoria principale, vale a dire quella con gli importi maggiori. Il premio di 5 milioni di euro venne rimesso in gioco l’anno successivo.

Lotteria Italia: premi dimenticati

Nell’edizione 2018 gli italiani hanno dimenticato di riscuotere 37 premi che, sommati tra loro, valevano una cifra superiore ad un milione di euro. Si tratta di 6 premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e di 31 di terza categoria ognuno da 25mila euro. Nella medesima annata vennero reclamati tutti e cinque i premi di prima categoria, come accadde anche nel 2017.

I dati relativi alla Lotteria Italia 2019 saranno noti quando scadranno tutti i termini per la riscossione.

Non sempre però i premi di prima categoria sono stati ritirati. Nel 2016 il vincitore di un biglietto da 2 milioni di euro non è infatti mai andato a riscuoterlo. Nel 2003 i premi non riscossi ammontarono poi a quasi 4 milioni di euro. L’anno seguente i biglietti vincenti dimenticati furono del valore di 1,1 milione mentre nel 2007 non furono incassati premi per un totale di un milione e 125 mila euro.

Cifra più che raddoppiata nel 2011, anno in cui gli italiani lasciarono allo Stato somme pari a 2 milioni e 700 mila euro. Si tratta del secondo premio di prima categoria, il cui biglietto di riferimento era stato acquistato a Modena, a cui vanno aggiunte vincite inferiori.

Situazione invece ribaltata nel 2010, quando i premi dimenticati furono solamente di 220 mila euro. Due anni dopo, nell’edizione 2012, i giocatori si dimenticarono di riscuotere un importo totale di 642mila euro.