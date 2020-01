Quanto guadagnano gli ospiti di Domenica Live? Il noto talk show di Canale 5 ospita ogni puntata volti noti della televisione italiana: i dettagli.

Quanto guadagnano gli ospiti di Domenica Live? Il noto talk show televisivo va in onda su Canale 5 ogni domenica pomeriggio in diretta da ottobre 2012. Condotto da Barbara D’Urso, il programma alterna discussioni di attualità e cronaca a momenti di spettacolo e intrattenimento. A ogni puntata presenziano vari ospiti e opinionisti provenienti dal mondo della politica o protagonisti della cronaca rosa: i loro compensi sono da capogiro.

Quanto guadagnano gli ospiti di Domenica Live?

Domenica Live è seguito e amato da numerosi telespettatori. Barbara D’Urso, conduttrice e padrona di casa, invita continuamente ospiti e opinionisti nel suo salotto televisivo. Nel corso di una puntata del programma, l’attore italiano Lorenzo Crespi, si è lasciato scappare una frase che ha dato luogo a molte perplessità. “Con il gettone che mi date qui, posso pagare l’affitto per tre mesi”, ha dichiarato l’uomo poco dopo aver affermato che l’affitto del suo appartamento di Messina ammonta a circa 600 euro mensili.

Seguendo il ragionamento dunque Crespi guadagnerebbe circa 1800 euro a ospitata.

Quali sono i compensi degli altri noti ospiti?

Valeria Marini

Valeria Marini è una nota showgirl, attrice e imprenditrice italiana. Apprezzata dal pubblico, sembrerebbe che il suo guadagno per ogni puntata in cui è presente a Domenica Live, ammonti intorno ai 7000 euro.

Karina Cascella

Karina Cascella è una showgirl, imprenditrice, influencer e opinionista italiana. Il successo è arrivato dopo il suo ruolo di opinionista nel noto dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, la donna ha poi continuato la sua scalata nel mondo dello spettacolo. Fortemente criticata per via del suo carattere, è spesso ospite nel salotto di Domenica Live di Barbara D’Urso. Il suo guadagno a puntata sembra essere di circa 500 euro.

Francesca De André

Francesca De André è la nipote del noto cantautore italiano, figlia di Cristiano De André. La giovane raggiunge la popolarità intraprendendo la carriera di cantante, partecipa anche a reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello, decisione disapprovata dalla famiglia. Le sue ospitate a Domenica Live le permettono di guadagnare circa 500 euro a puntata.

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è un volto conosciuto della televisione italiana. Acquisisce notorietà a seguito della sua partecipazione al reality show Grande Fratello, programma che le permette poi di essere invitata come opinionista in varie trasmissioni nazionali. Per ogni puntata in cui presenzia a Domenica Live, la Cipriani guadagnerebbe 500 euro.

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è un cantautore e personaggio televisivo italiano. Ha scritto per artisti di grande fama del calibro di: Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni ecc. È stato protagonista indiscusso della seconda edizione del Grande Fratello VIP, momento in cui ha ritrovato la popolarità. A Domenica Live percepisce circa 1000 euro a puntata.

Vittorio Sgarbi

Famoso critico d’arte, saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista italiano, Vittorio Sgarbi fa spesso parlare di sé. Le sue famose citazioni sono state anche scritte in un diario dedicato all’arte. Per ogni puntata a cui prende parte nel celebre programma Domenica Live, Sgarbi percepisce circa 3000 euro.

Platinette

Maurizio Umberto Egidio Coruzzi, detto Mauro è conosciuto con il nome d’arte Platinette. Conduttore radiofonico, conduttore televisivo, personaggio televisivo, scrittore e cantante italiano percepisce circa 3000 euro per ogni puntata in cui partecipa a Domenica Live.

Serena Grandi

Nata Serena Faggioli, Serena Grandi è un’attrice e personaggio televisivo italiana. Le più famose pellicole del cinema erotico alle quali ha preso parte, l’hanno resa famosa tra gli anni ottanta e novanta. A Domenica Live guadagna circa 2000 euro a puntata.

Lory Del Santo

Loredana Del Santo detta Lory, è un personaggio televisivo, regista, attrice e showgirl italiana. Due dei suoi tre figli sono morti prematuramente, dal 2014 è sentimentalmente legata a Marco Cuculo. La differenza di età tra i due ha fatto molto discutere, si tratta di ben 33 anni. Per la sua partecipazione a Domenica Live, la Del Santo guadagna circa 2000 euro a ospitata.