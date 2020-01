Niente trucco, ma solo un velo di gloss sulle labbra: così Rihanna ha voluto salutare il nuovo anno con uno scatto del tutto naturale

Rihanna ha voluto inaugurare il 2020 con una foto decisamente singolare. La cantante originaria delle isole Barbados si è infatti mostrata senza trucco, conquistando di fatto l’ammirazione dei suoi fan. Coi grandi verdi rivolti verso l’obiettivo, l’artista 31enne rivela nello scatto in questione solo un velo di gloss sulle labbra. Per il resto, palesa di voler salutare il nuovo anno con una parvenza a dir poco easy.

Rihanna in versione natural

La foto condivisa dalla fondatrice del marchio di make up Fenty Beauty rappresenta dunque un vero cambio di direzione. Del resto, siamo sempre stati abituati a vederla super sexy e molto appariscente fin dai suoi esordi nel 2015, appena 17enne. Lo scorso dicembre, per esempio, la nota star aveva spopolato ai Fashion Award alla Royal Albert Hall di Londra sfoggiando un’acconciatura con moltissime trecce e un make up davvero raffinato.

Tuttavia in questa incredibile immagine comparsa su Instagram, Rihanna appare in un tono nettamente casalingo, con le corn rows e persino un brufolo sulla guancia in bella vista!

Artista dai mille volti, la cantate non delude mai. Come dimenticare del resto la foto dove mostrava i peli sulle gambe alla sua prima uscita in bikini? Che sia in versione super sexy su un red carpet o a casa come una qualsiasi delle sue fan, l’artista sa sempre dosare alla perfezione il suo stile con indubbia maestria. Quello di Rihanna potrebbe essere l’anticipo di un nuovo progetto nel mondo della bellezza? Il futuro ce ne darà risposta.