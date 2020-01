La fidanzata di Valentino Rossi sarà valletta al Festival di Sanremo? L'indiscrezione su Francesca Sofia Novello si fa sempre più insistente.

Secondo un rumor in circolazione la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, potrebbe essere tra le vallette scelte per la 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Francesca Sofia Novello a Sanremo

A grande richiesta tra i nomi delle papabili vallette alla nuova edizione del Festival di Sanremo spunta quello di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Amadeus, direttore artistico di questa edizione della kermesse, ha infatti rivelato che sarà accompagnato da 10 vallette, due per ogni serata prevista. La 25enne milanese, che da circa un anno è al fianco del campione di moto GP, per il momento non ha confermato le indiscrezioni a tal proposito.

Sui social comunque non mancano le sue foto in compagnia di Valentino con cui, tra serate mondane e vacanze nei luoghi più belli del mondo, sembra che la relazione proceda liscia come l’olio.

Francesca Sofia Novello ha iniziato a sfilare giovanissima per alcune delle più affermate case di moda e oggi, anche per via della sua relazione con il campione di moto GP, il suo profilo Instagram è estremamente seguito da fan e ammiratori. Tra lei e Valentino Rossi ci sono ben 15 anni di differenza, ma la coppia non li ha mai considerati un problema: lo stesso Valentino si è detto profondamente innamorato della giovane top model, e chissà che presto per i due non ci siano anche i tanto attesi fiori d’arancio. In un’intervista il campione ha anche ammesso di voler presto diventare papà: “Per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata”, ha confessato.