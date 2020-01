A casa dei suoceri a Latina: così Tiziano Ferro e suo marito avrebbero trascorso alcuni giorni di vacanza, in attesa di grandi novità.

Tiziano Ferro e il marito dai suoceri

Sembra che per Tiziano Ferro e Victor Allen ci sarebbero importanti novità in vista: la coppia si sarebbe recata a Latina a casa dei genitori del cantante, e il motivo sarebbe legato al presunto acquisto di una casa in Italia per la coppia. Si vocifera infatti che dopo le nozze i due avrebbero in programma di avere un figlio insieme, e una casa in Italia consentirebbe loro di stare più vicini alla famiglia del cantante una volta messa su famiglia.

La coppia non avrebbe alloggiato in un hotel durante le feste, bensì a casa dei genitori di Tiziano Ferro, originario proprio di Latina.

Il cantante non ha fatto segreto di desiderare presto una famiglia tutta sua e la proposta di nozze sarebbe giunta proprio quando anche Victor si sarebbe deciso ad avere un figlio insieme a lui. Sull’arrivo di un bambino nella loro vita il cantante si è detto piuttosto fatalista: “Mi apro a questo dono e a questo ennesimo miracolo che sarà scritto da chi di dovere. Io potrò soltanto essere accogliente, desiderare e anche pregare senza negoziare”, ha detto Tiziano Ferro a proposito del suo desiderio di paternità, confessando anche che un figlio insieme a suo marito Victor sarebbe il suo più grande sogno. I due riusciranno presto ad esaudire il loro desiderio?