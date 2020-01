Wanda Nara approda al Grande Fratello Vip, e ha rivelato cosa pensa della sua partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini.

Wanda Nara, che insieme a Pupo ricoprirà il ruolo di opinionista per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha confessato di essere intenzionata a farsi conoscere dagli italiani per ciò che è veramente.

Wanda Nara al Grande Fratello Vip

A grande richiesta Wanda Nara approda in veste di opinionista al Grande Fratello Vip, dove già ferve l’attesa di coloro che non vedono l’ora di conoscere più approfonditamente la moglie di Mauro Icardi. Nella conferenza stampa del programma è stata la stessa Wanda a confessare che la partecipazione al Grande Fratello Vip le darà modo di farsi conoscere meglio dal pubblico italiano, che finora l’ha vista soltanto a Tiki Taka (dove, stando a quanto da lei dichiarato, non sarebbe libera di dire sempre ciò che vuole).

Si tratta di un periodo piuttosto complicato per la manager del calciatore che, dopo il trasferimento di Icardi al Paris Saint Germain si trova a dover fare la spola tra Milano e la capitale francese.

Nonostante gli impegni di lavoro e i suoi 5 figli, la bella Wanda non si è lasciata scoraggiare e ha anzi accettato l’invito di Signorini a svolgere l’attività di opinionista in compagnia di Pupo. “In tempi non sospetti li ho invitati a cena e ho visto che insieme funzionano benissimo”, aveva rivelato il conduttore di questa nuova edizione del reality show, senza nascondere che si tratterà di un Grande Fratello Vip pieno di sorprese. In tanti sono soprattutto curiosi di sapere come si comporterà Wanda ora che al Grande Fratello Vip sarà libera di esprimersi sui concorrenti di questa quarta edizione del reality più spiato d’Italia.