Con il suo Colpa delle Favole Ultimo è in testa alle classifiche: ecco quali sono stati gli album e i singoli più venduti del 2019.

Con il suo Colpa delle Favole Ultimo è in vetta alle classifiche degli album più venduti del 2019: sul podio insieme a lui anche Salmo e il collettivo Machete, mentre Fred De Palma conquista quella dei singoli con Una volta ancora.

Ultimo: l’album più venduto

Secondo una classifica che tiene conto delle vendite fisiche, digitali e di quelle in streaming premium, Ultimo si sarebbe aggiudicato il podio dell’album più venduto con il suo Colpa delle Favole. Insieme a lui anche Salmo è in vetta alla classifica con Playlist live e il collettivo Machete con Machete Mixtape 4. A seguire di nuovo Ultimo con Peter Pan, Marracash con Persona, Start di Ligabue, Paranoia airlines di Fedez, Atlantico on tour di Marco Mengoni e Accetto miracoli di Tiziano Ferro.

Tra i nomi internazionali spuntano quelli dei Queen e quello di Billie Eilish, giovane talento femminile che con il suo When we all fall asleep, where do we go? sta riscuotendo enorme successo per tutto il globo.

Nella classifica spunta anche Fred De Palma che con Ana Mena che insieme conquistano il primo posto dei singoli più venduti con Una volta ancora. A seguire al terzo e quarto posto troviamo È sempre bello di Coez e Calma (Remix) di Pedro Capó. Una classifica che per lo più si caratterizza da nomi italiani e in cui latitano i successi stranieri, ma lo stesso non si può dire per le vendite dei vinili: quello perennemente in testa alle classifiche è Dark Side of The Moon dei Pink Floyd, un classico intramontabile.