Antonella Clerici sarà presente al Festival di Sanremo 2020: “Andrò a trovare Amadeus, anche solo per una puntata"

Per Antonella Clerici sembra finalmente essere tornato il sereno. L’ex padrona di casa de “La prova del cuoco” aveva già espresso qualche tempo fa il desiderio di tornare a condurre “Ti lascio una canzone”. E ora, come annunciato dalla stessa conduttrice in un’intervista a “Oggi”, le cose andranno proprio così. Dopo una piccola pausa per le vacanze pasquali, la Clerici tornerà dunque in prima serata con una del tutta rinnovata del suo format preferito.

“Punto tutto sulle voci pulite dei bambini”, ha annunciato la legnanese nel numero del suddetto magazine in edicola da venerdì 27 dicembre 2019. Nell’intervista in questione si parla anche della sua presenza al prossimo Festival di Sanremo 2020. La presentatrice ha infatti dichiarato che ci sarà: “Andrò a trovare Amadeus, anche solo per un’ospitata”.

Antonella Clerici ritorna in tv

Dopo un periodo di pausa quasi terapeutico, Antonella Clerici tornerà dunque presto sotto i riflettori.

Nonostante qualche polemica di troppo dopo la sua esclusione dai palinsesti Rai, la bionda lombarda si è così presa la sua rivincita.

Amadeus aveva già caldamente richiesto Antonellina tra i giurati dell’ultima selezione di Sanremo Giovani. E ora pare che la voglia anche per una delle serate della kermesse. Quella che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020 sarà un’edizione oltremodo importante, dal momento che verranno celebrati anche i grandi protagonisti del passato. Inoltre si tratta della 70a edizione di uno degli appuntamenti più attesi di sempre della tv italiana, per il quale l’8 gennaio sono state aperte le vendite dei biglietti in platea e galleria.