Diletta Leotta e Daniele Scardina sono finalmente usciti allo scoperto: la prima foto insieme su Instagram

Anche se le voci su una loro liaison erano già emerse a partire dalla scorsa estate, Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno deciso di aspettare il 2020 per uscire allo scoperto. Così hanno scelto proprie queste ore per mostrarsi agli occhi del pubblico italiano finalmente insieme sui social. Negli ultimi mesi sono state diverse le foto dei due, paparazzati in atteggiamenti intimi e goliardici. Tuttavia, solo poche ore fa, Diletta e Daniele hanno reso ufficiale la loro relazione. Hanno infatti pubblicato la stessa foto sui rispettivi profili social.

Diletta Leotta felice e innamorata?

Poche ore fa, dunque, Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno pubblicato su Instagram la loro prima foto insieme. Si tratta di uno scatto che li vede felici e sorridenti a bordo di un ring.

Diletta indossa una camicetta trasparente e degli occhiali da sole, mostrando al di sotto un costume da bagno azzurro. Daniele invece è in tenuta da pugile e sembra pronto a ricevere un finto gancio sul mento dalla bella e brava conduttrice siciliana.

Entrambi osservano l’obiettivo con fare divertito, mostrando dunque un’affinità che sembra andare oltre la semplice amicizia. Il pugile ha peraltro pubblicato la foto in un post sul noto social network, mentre la Leotta lo ha condiviso nelle sue Stories.

Da quello che si è potuto osservare negli ultimi giorni sui loro profili, è possibile dedurre che la coppia abbia anche passato le vacanze di fine anno a Miami. Qui infatti Daniele vive per la maggior parte dell’anno e sarebbe stato raggiunto da Diletta insieme al fratello Mirko Manola. Pare dunque che le presentazioni in famiglia siano già state fatte… cosa riserveranno i prossimi mesi alla bellissima coppia?