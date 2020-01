Il Ken Umano diventerà donna, e ad operarlo sarà Giacomo Urtis, chirurgo dei vip e suo ex fidanzato.

Rodrigo Alves, alias il Ken Umano, ha annunciato che farà l’operazione per diventare da uomo a donna. A operarlo sarà il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, il quale ha svelato che in passato avrebbe avuto una liaison proprio con Rodrigo.

Giacomo Urtis e il Ken Umano

Rodrigo Alves, alias il Ken Umano, ha annunciato che farà un’ultima operazione chirurgica, e sarà per passare dal genere maschile a quello femminile. Al suo annuncio si è accompagnato quello di Giacomo Urtis, chirurgo dei vip, il quale ha dichiarato che sarà lui a sottoporre il Ken Umano alla difficile operazione. Inoltre Urtis ha rivelato che in passato lui e Rodrigo avrebbero avuto una storia insieme e che mai si sarebbe aspettato questa decisione da parte del Ken Umano.

Alves, che ha subito circa una 70ina di interventi per somigliare di più al fidanzato di Barbie, ha confessato di non essersi mai sentito a proprio agio col suo aspetto maschile e di voler per questo diventare una donna.

Sui suoi profili social ha iniziato a postare delle foto che lo ritraggono in vesti femminili, e perché la trasformazione sia completa manca solo l’operazione. “A porte chiuse vivo come una donna da mesi ma sono uscito allo scoperto da poco”, ha fatto sapere ai suoi fan. La notizia ha generato non poco clamore in rete, e c’è anche chi pensa che si tratti dell’ennesima trovata pubblicitaria escogitata dall’ex gieffino per ottenere maggiore visibilità.