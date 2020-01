GF Vip, Signorini non saluta Ilary Blasi e le lancia una frecciatina

Un emozionatissimo Signorini si è scordato di salutare Ilary Blasi al GF Vip: Lady Totti l'aveva anche incoraggiato su Instagram.

A poche ore dall’inizio della prima puntata del Grande Fratello Vip la ex conduttrice Ilary Blasi aveva mandato un messaggio di incoraggiamento ad Alfonso Signorini che ha preso il suo posto. Lui non l’ha però nemmeno citata nella trasmissine, anzi le ha lanciato una velata frecciatina.

Ilary Blasi e Alfonso Signorini

“Vai Alfonso“. Un messaggio semplice e breve postato in una Instagram Stories a corredo di una foto che li ritrae insieme ma che racchiudeva affetto per Alfonso e un ricordo delle conduzioni passate insieme. Signorini fungeva infatti da opinionista nelle precedenti edizioni della trasmissione, prima di assumere appunto il ruolo della Blasi.

Lady Totti aveva poi postato anche la foto del bacio con il collega in una delle puntate della trasmissione.

Ad lei però non è stata dedicata nessuna parola in diretta, né un ringraziamento né un ricordo. Il giornalista ha infatti esordito emozionatissimo evidenziando come trovarsi a ricoprire quell’incarico sia per lui una tappa importantissima. “Se la vita mi regala queste emozioni a 55 anni, vuol dire che la vita è bella“, ha detto. Nessun accenno dunque alla precedente conduttrice, che si trova alle Maldive e senz’altro avrà guardato la prima puntata della quarta edizione.

E a cui sicuramente non sarà sfuggita una velata frecciatina lanciata da Alfonso, che prima di annunciare i 19 vip che trascorreranno i loro giorni nella casa più spiata d’Italia ha così detto: “Non li chiamerò ragaaaazzi e nè Viiip, non so nemmeno io come li chiamerò, questi sono super Vip“.

Un riferimento ironico ai modi che avevano Ilary Blasi e Barbara D’Urso per chiedere l’attenzione dei concorrenti e da cui lui si è distaccato.