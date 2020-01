Juan Darthes incriminato per violenze: le novità sul caso

La star de Il Mondo di Patty Juan Darthes è stata incriminata, e se verrà estradato dal Brasile finirà in carcere in Nicaragua.

A oltre un anno dalle accuse di Thelma Fardin l’ex divo de Il Mondo di Patty Juan Darthes è stato incriminato per violenze. Le forze dell’ordine hanno emesso un mandato d’arresto in Nicaragua ma al momento l’attore è fuggito in Brasile.

Juan Sarthes incriminato

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Juan Darthes si è conclusa con un mandato d’arresto emesso nei suoi confronti: per il provvedimento ci potrebbe volere più tempo del previsto visto che l’attore è rientrato in Brasile e non è detto che venga estradato in Nicaragua. Un anno fa la sua ex collega de Il Mondo di Patty,∫, aveva gettato pesanti accuse su di lui: “Per nove anni ho cercato di rimuoverlo dalla mente per poter andare avanti, fino a quando, qualche mese fa, ho sentito altre ragazze accusare la stessa persona.

E quello è stato come uno schiaffo per me”, ha detto l’attrice in un video pubblico.

Fardin, che nel frattempo è rientrato nel suo paese natale, ha rinnegato con forza le accuse e a sua volta ha replicato annunciando pubblicamente che sarebbe stata la Fardin ad abusare di lui. L’attore ha anche dichiarato che se fosse finito in carcere a causa di questa drammatica bugia si sarebbe tolto la vita. Fardin ha dichiarato che continuerà a seguire la vicenda giudiziaria fino alla fine, e di essere profondamente scossa per quanto subito. “Liberarmi di ciò che mi è successo è stata la mia guarigione”, ha scritto l’attrice in un suo post sui social.