Dopo anni dalla sua partecipazione al Gf, Lorenzo Battistello ha commentato l'ingresso al GF Vip 4 di due suoi compagni della prima edizione.

A 19 anni dalla prima edizione del Grande Fratello, Lorenzo Battistello, uno dei concorrenti, ha voluto ricordare le emozioni vissute insieme ai compagni proprio mentre andava in onda la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Le parole di Lorenzo Battistello sul Gf

La trasmissione stessa ha ricordato la prima volta in cui il programma andò in onda grazie alla presenza in studio di Sergio Volpini e Salvo Veneziano. I due, concorrenti dell’edizione del 2001, parteciperanno anche al GF Vip 4 rientrando nella casa più spiata d’Italia dopo così tanti anni. Prima di fare il loro ingresso non hanno mancato di ricordare Pietro Taricone, loro compagno d’avventura che ha tragicamente perso la vita.

Vedendo i due tornare nella trasmissione, Lorenzo Battistello, anch’egli presente alla prima edizione, si è chiesto se lui avrebbe accettato una simile offerta.

“Quando guardavo le edizioni successive alla mia avevo la sensazione di vedere degli estranei in casa mia. Degli intrusi che si appropriavano dei miei angoli dentro quell’Acquario che noi chiamavamo Casa“, ha scritto in un post sul suo profilo Instagram.

Ha poi aggiunto che, dopo così tanto tempo, non sa o non vuole dire se anche lui, come Sergio e Salvo, avrebbe avuto voglia di tornare ad assaporare quelle sensazioni. Per adesso si è limitato a fare il tifo per i due ex compagni dedicando loro un “Forza ragazzi! Onore al GF1 the best!!“.

A commentare il suo post c’è stata Martina La Rosa, un’altra partecipante al Grande Fratello 1. La donna è intervenuta ironicamente a sottolineare un errore di grammatica di Lorenzo, che ha scritto “Acquario” senza la “c“.

Ciò è la conferma del fatto che anche a distanza di 20 anni i concorrenti hanno mantenuto un ottimo rapporto, come dimostrato anche da una loro recente reunion.